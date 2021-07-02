آغاز پیگرد قضایی چند مقام لبنانی در ارتباط با انفجار بندر بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قاضی «طابق بیطار» پازپرس ویژه پرونده انفجار مهیب بندر بیروت روند پیگرد قضایی این پرونده را پس از شنیدن اظهارات شاهدان آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، بازپرس پرونده زمانی را برای بازجویی «حسان دیاب» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان مشخص کرده است. با این حال، زمان دقیقی به صورت علنی برای این موضوع اعلام نشده است.

افزون بر این، قاضی طارق بیطار در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان لبنان درخواست کرده است تا مصونیت پارلمانی از «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق، «غازی زعیتر» وزیر امور امور عامه‌المنفعه سابق و «نهاد المشنوق» وزیر کشور سابق برداشته شود تا زمینه برای تحت پیگرد قرار دادن این افراد فراهم گردد.

از سوی دیگر، قاضی بیطار همچنین از دولت لبنان خواسته است تا اجازه بازجویی از «طونی صلیبا» فرمانده دستگاه امنیت این کشور را صادر کند. این قاضی همچنین خواستار صدور مجوز برای اقامه دعوی علیه «عباس ابراهیم» مدیر کل دستگاه امنیت سراسری لبنان شده است.

گفتنی است، لبنان در تاریخ ۴ آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶ هزار و ۵۰۰ مجروح برجای گذاشت.