راهبرد آمریکا در عراق شکست خواهد خورد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - سمیه خمارباقی: ایالات متحده آمریکا به تازگی تصمیم خصمانه جدیدی را علیه پایگاه‌های خبری وابسته به محور مقاومت در منطقه اتخاذ کرده است. در همین ارتباط، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه‌ای ۳۳ وب سایت مورد استفاده اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و ۳ وب سایت متعلق به کتائب حزب‌الله عراق را توقیف کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در توجیه این اقدام خود که نقض آشکار آزادی بیان محسوب می‌شود، بیانیه‌ای را صادر و در آن مدعی شد: «اقدام آمریکا در توقیف وب‌سایت‌های مختلف بر اساس قانون و به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا توسط آنها صورت پذیرفت»! از جمله وب‌سایت‌هایی که آمریکایی‌ها اقدام به توقیف آنها کردند، می‌توان به «العالم»، «المسیره»، «النبأ»، «الفرات»، «کربلاء»، «اللؤلؤ»، «الکوثر»، «النعیم»، «فلسطین الیوم»، «آفاق»، «الاشراق»، «المعلومه» و «المسار الاولی» اشاره کرد.

این اقدام وزارت دادگستری آمریکا واکنش‌هایی را در عرصه منطقه‌ای به دنبال داشت. در همین ارتباط، روابط عمومی شبکه المسیره بیانیه‌ای را در خصوص اقدام اخیر دولت آمریکا در مسدود کردن سایت این شبکه صادر کرد. در این بیانیه آمده است: مسدود ساختن سایت شبکه المسیره هیچ توجیهی ندارد. در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با «طراد حماده» وزیر سابق و تحلیلگر برجسته لبنانی ترتیب داده است که مشروح آن را مطالعه می‌کنید؛

*همانطور که می‌دانید اخیراً وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه‌ای ۳۳ وب سایت مورد استفاده اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و ۳ وب سایت متعلق به کتائب حزب‌الله عراق را توقیف کرد. به نظر شما علت و یا علل این تصمیم گیری خصمانه واشنگتن چه بوده است؟

آمریکا سعی دارد مانع از رسیدن صدای مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین به مردم شود، واشنگتن در پی پنهان کردن صدای حقیقت است. اقدام دولت آمریکا در مسدود کردن وبسایتهای مقاومت آن‌هم در عصر ارتباطات و اطلاع رسانی، نوعی توهین و بی احترامی به آزادی بیان است. اگرچه قدرتهای بزرگ تکنولوژی رسانه‌های جمعی را در اختیار دارند و به محاصره و تحریم و قطع روابط انسانی روی می‌آورند اما علیرغم تمامی تجهیزاتی که در اختیار دارند و با تکنولوژی فیلترینگ و مسدود کردن وبسایتها نخواهند توانست صدای حق و حقیقت را خاموش کنند. صدای مقاومت و محور آن صدای حق و حقیقت است و به هر کسی و در هر مکانی خواهد رسید.

*آمریکایی‌ها در حالی بیش از ۳۳ وب سایت دینی و سیاسی متعلق به محور مقاومت در منطقه را مسدود کردند که همواره شعارهایی نظیر پایبندی به «آزادی بیان» را سَر می‌دهند. به نظر شما آیا اقدام اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا با اصل «آزادی بیان» در تعارض نیست؟

شکی نیست آمریکا با اقدام خود در مسدود کردن وبسایتهای مقاومت و ممانعت از پخش صدای مقاومت در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های جمعی دروغین بودن ادعای خود در تأیید آزادی بیان و ابراز عقیده و اندیشه را ثابت کرد. واشنگتن اجازه پخش آرا و اندیشه‌های خبیثانه را می‌دهد اما مانع از پخش صدای حق و رسیدن آن به گوش مردم می‌شود. چنین استانداردهای دوگانه در آزادی بیان بیانگر استبداد رسانه‌ای و ماهیت خبیث و گمراه کننده رسانه‌های وابسته به استکبار است.

*آمریکایی‌ها بسیار امیدوار هستند تا پس از مسدود شدن بیش از ۳۳ وب سایت متعلق به محور مقاومت، انتشار اخبار مربوط به این محور در سطح منطقه و جهان با خلل مواجه شود. آنها همچنین روی تضعیف تأثیرگذاری رسانه‌های محور مقاومت بر افکار عمومی نیز حساب باز کرده‌اند. به نظر شما آیا این اهداف محقق خواهند شد؟

علیرغم اقدامات آمریکا مبنی بر مسدود کردن سایت‌های مقاومت، صدای محور مقاومت همچنان بلند و طنین انداز خواهد بود. ممانعت در عالم کنونی ارتباطات، یک سیاست رسانه‌ای شکست خورده است و هرگز موفقیت آمیز نخواهد بود.

مقاومت با روش‌های جایگزین صدای حق را منعکس خواهد کرد و آمریکا به شکست سیاستهای خود پی خواهد برد و از اقدام خود عقب خواهد نشست همچنان که در دیگر موارد و سیاستهای شکست خورده خود عقبگرد داشته است.

*به نظر جنابعالی اهداف واشنگتن از حملات اخیر به مواضع حشد شعبی به ویژه حمله اخیر در منطقه البوکمال واقع در مرزهای عراق و سوریه چیست؟

آمریکا تلاش می‌کند بر عراق سیطره داشته باشد حتی با وجود اینکه مقاومت و مخالفت عراقی‌ها با اشغالگری را متوجه شده است. علیرغم اینکه واشنگتن از خروج کامل از عراق سخن می‌گوید اما به خوبی می‌داند که عراق یک قدرت بزرگ است و در زمره محور مقاومت در کنار تهران، دمشق، بیروت، فلسطین و قدس قرار دارد. آمریکا همچنین به خوبی می‌داند که حشد شعبی در خط مقاومت قرار دارد و قدرتی است که در برابر توطئه‌های سلطه جویانه آمریکا می‌ایستد لذا این گروه را با وجود اینکه یک قوای نظامی رسمی است در زمره دشمنان خود قلمداد می‌کند و سعی دارد حشد شعبی را در عراق به ویژه در مرزهای مشترک با سوریه و اردن هدف قرار دهد. این مناطق به لحاظ راهبردی برای محور مقاومت جز مناطق حساس به شمار می‌رود کما اینکه مناطقی همچون بغداد و مرکز عراق نیز جز مناطق با اهمیت محسوب می‌شوند.

تجاوز و حملات آمریکا به حشد شعبی در مناطق مذکور به عنوان اهدافی ناگهانی تلقی می‌شود اما تجربه نشان داده است که آمریکا در تحمیل راهبرد تجاوزکارانه خود مبنی بر تضعیف حشد شعبی با شکست مواجه خواهد شد. حشد شعبی و ملت عزیز عراق بر تجاوزات آمریکا فائق خواهند آمد و عراق علیرغم تجاوزات آمریکا قلب تپنده محور مقاومت باقی خواهد ماند.