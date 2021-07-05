خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- محمد غلامحسینی: در پی کاهش شدید بارندگی و در نتیجه کاهش آب‌های روان و نیز کاهش ذخیره میزان آب موجود در سدها، ظرفیت تولید برق کشور با نیاز مصرفی پیش‌بینی‌شده در پیک مصرفی تابستان مطابقت ندارد.

این روزها مردم استان بوشهر در اوج گرمای تابستان دمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را هم در برخی مناطق تجربه کرده‌اند ولی آنچه بیش از حد طاقت و امان را بر مردم این استان بریده است، قطعی‌های مکرر برق در طول شبانه‌روز است.

خرابی و سوختن برخی وسایل همچون یخچال، تلویزیون، شدت گرمای هوا همراه شرجی و رطوبت بالا، طاقت مردم استان بوشهر را به سر آورده و مشکلات را دوچندان کرده است.

در روزهای گذشته در برخی مناطق استان بوشهر به ویژه شهر بوشهر که از وجود نیروگاه هم بهره می‌برد شاهد سه بار برق رفتن در طول شبانه‌روز بودیم که اطلاع‌رسانی مشخصی در خصوص زمان آن هم نشده بود.

پیش از این جدول خاموشی‌ها اوایل خرداد در بوشهر اعلام شد اما مسئولان استان با اعلام انجام تلاش‌هایی برای تأمین برق مورد نیاز مردم، خاموشی‌ها پس از چند روز پایان یافت.

کمبود برق استان بوشهر جبران شود

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر نیز اظهار داشت: برای جلوگیری از بروز مشکلات تمام اقدامات لازم از جمله کاهش ساعت کاری ادارات و حداقل رساندن میزان برق مصرفی توسط صنایع مزارع پرورش میگو و فعالیت‌های کشاورزی انجام شده است.

مهرداد ستوده میزان بالای درجه حرارت هوا و رطوبت بالا در استان بوشهر را عامل افزایش مصرف برق دانست و گفت: برای کمک به برق مصرفی استان بوشهر در جلسه با مسئولان مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه، راهکارهای لازم موردبررسی قرار گرفت و موافقت این صنایع برای تزریق برق مازاد آنها به خط سراسری اخذ شد.

وی با بیان اینکه برق مازاد پتروشیمی‌های مستقر در عسلویه به شبکه برق سراسری تزریق می‌شود افزود: اکنون پتروشیمی دماوند آماده انتقال برق به شبکه سراسری است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با گلایه از توانیر و برق منطقه‌ای فارس تأکید کرد: با توجه به برق مازادی که از مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه به خط سراسری برق متصل می‌شود انتظار و حق مردم و مسئولان استان است که کمبود برق استان بوشهر جبران شود تا شاهد جلوگیری از خاموشی در استان باشیم.

لزوم حذف استان بوشهر از خاموشی‌های برق

ستوده با اشاره به نقش استان بوشهر در تأمین گاز دیگر استان‌های سردسیر خاطرنشان کرد: در فصل سرما و زمستان مصرف گاز صنایع استان بوشهر کاهش می‌یابد تا دیگر استان‌های سردسیر بتوانند از گاز مصرفی مورد نیاز استفاده کنند و از مشکلات آنها جلوگیری شود.

وی با تأکید بر حذف استان بوشهر از خاموشی‌های برق در کشور گفت: با توجه به اینکه استان بوشهر برق مازاد پتروشیمی‌های مستقر در منطقه پارس جنوبی به شبکه سراسری برق منتقل می‌کند باید از خاموشی‌ها از این استان حذف شود که در این راستا مکاتبات لازم انجام شده است.

ستوده با اشاره به کمبود برق در کشور بیان کرد: با توجه به اینکه امتیاز لازم از استان بوشهر به توانیر داده می‌شود انتظار می‌رود به مطالبات مردم استان بوشهر در تأمین برق توجه ویژه شود.

وی با عذرخواهی از مردم استان بوشهر به سبب قطعی برق خاطرنشان کرد: باید توجه ویژه‌ای به خواسته مردم نجیب و با متانت استان بوشهر در عرصه تأمین برق شود و از تمام ظرفیت‌ها با تلاش شبانه‌روزی برای کاهش و به صفر رساندن خاموشی‌ها استفاده می‌شود.

مصرف برق به ۱۷۰۰ مگاوات رسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها مدیریت مصرف از سوی مشترکان می‌تواند از اعمال خاموشی‌های جلوگیری کند.

غلامرضا حشمتی پیک بار مصرف برق در استان بوشهر را بین ساعت ۱۳ تا ۱۸ دانست و خاطرنشان کرد: مشترکان برق در این ساعات از استفاده دستگاه‌های برقی غیرضروری مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی جارو و اتو پرهیز کنند.

وی تنظیم دمای کولر را بر روی ۲۵ درجه را از دیگر موارد مهم در کاهش مصرف و پایداری بیشتر برق دانست و گفت: اگر همه مردم با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق همکاری لازم را داشته باشند، با قطعی برق مواجه نخواهیم شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به نقش مهم کاهش ساعت کار ادارات در صرفه‌جویی مصرف برق خاطر نشان کرد: با تغییر ساعت کار ادارات از خرداد ماه تاکنون بیش از ۳۰ مگاوات مصرف برق کاهش یافته است.

حشمتی از رسیدن مصرف برق در استان بوشهر به یک هزار و ۷۰۰ مگاوات خبر داد و بیان کرد: با توجه به اینکه اوج گرما در استان بوشهر مرداد ماه است پیش بینی می‌شود پیک مصرف برق به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

تغییر ساعت کاری ادارات برای کاهش مصرف برق

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر چهاردهم تیرماه به خبرنگار مهر گفته بود: از امروز تا ۲۳ تیرماه ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر برای مدیریت مصرف برق تغییر می‌کند.

حسن ابراهیمی تاکید کرد: با توجه به گرمای شدید و افزایش میزان مصرف برق، همه باید مدیریت مصرف و مصرف بهینه برق را در دستور کار داشته باشیم تا شاهد خاموشی‌ها نباشیم.

وی اضافه کرد: با توجه به صورت‌جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و درخواست شرکت توزیع نیروی برق، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مجدداً تغییر خواهد کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر از امروز ۱۴ تیرماه تا ۲۳ تیرماه تغییر خواهد کرد.

وی افزود: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در این بازه زمانی از ساعت شش و نیم صبح تا ساعت ۱۲ خواهد بود.

استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور شناخته می‌شود و میزان برق تولید استان چند برابر میزان مصرف آن است و این خاموشی‌ها شایسته این استان برخوردار ولی محروم نیست.