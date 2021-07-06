حجتالله علی عسگریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق الگوهای هواشناسی جوی آرام و پایدار تا سه روز آینده در سطح استان حاکم است و آسمان بیشتر مناطق صاف و در ساعات بعداز ظهر قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی میشود.
وی افزود: غبار صبحگاهی بر اثر وزش باد به نسبت شدید در مناطق شمال و شرق در نواحی مرکزی و مناطق صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان دور از انتظار نیست.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
علیعسگریان اضافه کرد: چوپانان، خوروبیابانک و مهاباد اردستان، سه شهر شمالی استان اصفهان با دمای ۴۶ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط تا روز چهارشنبه پیش بینی میشود.
نظر شما