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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۲:۰۰

طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه؛

روسیه هواپیمای جاسوسی فرانسه بر فراز دریای بالتیک را اسکورت کرد

روسیه هواپیمای جاسوسی فرانسه بر فراز دریای بالتیک را اسکورت کرد

وزارت دفاع روسیه از رهگیری و اسکورت یک فروند هواپیمای جاسوسی فرانسه بر فراز دریای بالتیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز پنج شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند جت جنگنده سوخ و-۲۷ این کشور هواپیمای جاسوسی فرانسه را که بر فراز دریای بالتیک و در نزدیکی مرزهای روسیه در حال پرواز بود، اسکورت کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که «خدمه جنگنده روسیه این هدف هوایی [متخاصم] را یک فروند هواپیمای جاسوسی آتلانتیک -۲ متعلق به نیروی هوایی فرانسه شناسایی کرده و آن را بر فراز دریای بالتیک اسکورت کرد».

گفته می شود که این جنگنده روسی به منظور شناسایی هدف هوایی و جلوگیری از نقض حریم هوایی فدراسیون روسیه این عملیات رهگیری را انجام داد.

ارتش روسیه نیز با اشاره به عدم نقض حریم هوایی این کشور اعلام کرد که پرواز جنگنده روسیه دقیقاً مطابق با قوانین بین المللی انجام شده است.

گفتنی است، دو روز پیش (سه شنبه) نیز دو فروند جت جنگنده سوخ و-۳۰ ارتش روسیه در یک عملیات از ورود غیرقانونی یک فروند هواپیمای بوئینگ «P-8 Poseidon» به حریم هوایی روسیه بر فراز دریای سیاه جلوگیری کرد.

در یک عملیات مشابه در ۲۳ ژوئن سال جاری، یک جنگنده سوخو -۳۰ اس ام روسیه نیز یک هواپیمای جاسوسی ایالات متحده را بر فراز دریای اُخُتسک رهگیری و مانع از نقض حریم هوایی روسیه شد.

کد مطلب 5253664

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
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      پاسخ
      دم روسیه گرم که بیدار و هوشیار است

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