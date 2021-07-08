روسیه از تمدید سازوکار کمک رسانی به سوریه حمایت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، همزمان با اعلام آمادگی شورای امنیت سازمان ملل برای به رأی گذاردن قطعنامه «تمدید سازوکار تحویل کمکهای بشردوستانه فرامرزی به داخل خاک سوریه»، «واسیلی نبنزیا» روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت که روسیه از تمدید ۱۲ ماهه این سازوکار حمایت نخواهد کرد.

در واقع، دو کشور ایرلند و نروژ پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه کردند که طبق آن، این سازوکار که قرار است تاریخ آن روز دهم ژوئیه به پایان برسد، به مدت یکسال دیگر و از طریق دو گذرگاه مرزی دیگر در ترکیه و عراق تمدید می شود.

نبنزیا در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا روسیه قصد دارد در مراسم رأی گیری روز جمعه به عنوان عضو دائم شورای امنیت از حق وتوی خود استفاده کند، گفت: «دوازده ماه [اجرایی نمی شود]».

نماینده دائم روسیه همچنین تأیید کرد که مسکو پیش نویس قطعنامه ای را ارائه خواهد کرد که در آن سازوکار مزبور به مدت شش ماه و از طریق تنها یک گذرگاه تمدید می شود.

گفتنی است، سازوکار تحویل کمکهای بشردوستانه فرامرزی به داخل سوریه که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، ابتدا برای چهار گذرگاه مرزی و جهت ارسال کمک به منطقه شمال غرب سوریه بکار رفت. روسیه و چین پیش از این از قدرت وتوی خود استفاده کردند تا از تمدید این سازوکار جلوگیری کنند و شمار گذرگاههای مجاز در این سازوکار در نهایت تنها به یک گذرگاه مرزی واقع در خاک ترکیه کاهش یافت.