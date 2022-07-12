رای گیری شورای امنیت درباره تمدید سازوکار ارسال کمکها به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع در سازمان ملل متحد از رای گیری روز سه شنبه شورای امنیت درباره پیش نویس قطعنامه ای پیرامون تمدید سازوکارهای ارسال کمک های انسانی به سوریه خبر داد.

این منبع در گفتگو با خبرنگاران گفت که رای گیری شورای امنیت در این خصوص صبح سه شنبه به وقت نیویورک انجام خواهد شد.

این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک از توافق در شورای امنیت برای تمدید شش ماهه سازوکار ارسال کمک‌های انسانی به سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تمدید سازوکار ارسال کمک‌های انسانی به سوریه به مدت شش ماه توافق کردند.

در همین راستا، اعلام شده بود که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل پیرامون تمدید این سازوکار رای گیری شود.

لازم به ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این موفق نشده بود در خصوص تمدید سازوکارهای انتقال کمک های انسانی به سوریه از طریق گذرگاه باب الهوی در مرز ترکیه به توافق دست یابد.

در همین راستا، روسیه قطعنامه کشورهای غربی پیرامون تمدید سازوکارهای انتقال کمک های انسانی به سوریه از طریق مرزهای ترکیه را وتو کرد.

بر اساس این گزارش، این قطعنامه با موافقت ۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد و چین به آن رای ممتنع داد و روسیه هم با آن مخالفت کرد.

روسیه اعتقاد دارد که انتقال کمک های انسانی به سوریه از طریق مرزهای ترکیه ناقض حاکمیت دمشق است و این اقدام باید با هماهنگی دولت مرکزی سوریه صورت گیرد.

در همین راستا، «دیمیتری پولیانسکی» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که پیش نویس قطعنامه کشورهای غربی منافع دمشق را نادیده گرفته بود.

وی افزود: موضع روسیه درباره تمدید یکساله سازوکار ارسال کمک های انسانی از ابتدا معلوم بود و همکاران غربی و ایرلندی و نروژی ما به صورت کلی دارای مهارت دیپلماتیک و تمایل کافی برای دستیابی به توافق نبودند.

این در حالی است که کشورهای غربی نیز در مقابل، با پیش نویس قطعنامه پیشنهادی مسکو درباره باز بودن گذرگاه مرزی سوریه و ترکیه به مدت شش ماه مخالفت کردند.

پیش نویس قطعنامه روسیه با مخالفت آمریکا، انگلیس و فرانسه مواجه شد و ۱۰ کشور دیگر عضو شورای امنیت هم به آن رای ممتنع دادند. خود روسیه و نیز چین با این پیش نویس موافقت کردند و به این ترتیب این پیش نویس هم تصویب نشد.