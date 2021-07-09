مرز ماهیرود تعطیل شد

حسن رحیمی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گمرک ابونصر فراهی (گمرک هم مرز با ماهیرود در خراسان‌جنوبی) به دست نیروهای طالبان افتاد که این امر وقفه‌ای در حوزه تبادلات تجاری به وجود آورده است.

مدیرکل گمرکات خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: منطقه از قبل هم در دست نیروهای طالبان بود ولی گمرک که در اختیار نیروهای دولتی بود به دست طالبان افتاد و از این جهت فعلاً گمرک و بازارچه و مرز ماهیرود تعطیل است.

رحیمی‌زاده با بیان اینکه این موضوع فقط برای مرز ما نیست بلکه مرز دوغارون در خراسان‌رضوی نیز به این دلیل تعطیل شده است، ادامه‌داد: البته امیدواریم این موضوع طولانی مدت نباشد و بنای ما نیز بر این است که در تجارت ما با کشور افغانستان وقفه‌ای حاصل نشود و فعالان اقتصادی ما بتوانند به کار خود ادامه دهند.

گفتنی است خراسان‌جنوبی ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و ولایت فراه و گمرک ابونصر فراهی در افغانستان هم مرز با شهرستان سربیشه در خراسان‌جنوبی است که به عنوان سومین معبر رسمی ایران با کشور افغانستان شناخته می‌شود.