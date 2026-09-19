لزوم تأمین اعتبار برای تعدیل ۳۰۰ صیاد شرق مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین‌زاده شامگاه شنبه در نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای تأمین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و بهره‌برداران این بخش، خواستار پیگیری مطالبات شیلات استان در سطح ملی از سوی مجمع نمایندگان مازندران و تسهیل فرآیندهای اداری، بانکی و سرمایه‌گذاری شد.

وی با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی شیلات مازندران، حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی و دسترسی آسان‌تر واحدهای تولیدی به منابع مالی را از نیازهای اساسی این بخش دانست و از مجمع نمایندگان استان خواست پیگیری مطالبات شیلات را در سطح ملی دنبال کنند.

مدیرکل شیلات مازندران در این نشست، تأمین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعدیل ۳۰۰ نفر از جامعه صیادی پره شرق استان در منطقه میانکاله را از جمله مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد.

حسین‌زاده همچنین خواستار اختصاص سوخت یارانه‌ای به دیزل‌ژنراتورهای مراکز آبزی‌پروری شد و اصلاح شیوه محاسبه پروانه‌های ساختمانی را مورد تأکید قرار داد؛ به‌گونه‌ای که مساحت استخرهای پرورش ماهی در محاسبات مربوط به پروانه‌های ساختمانی لحاظ نشود.

وی با اشاره به فرآیند صدور مجوزهای فعالیت در حوزه آبزی‌پروری، بازنگری در این روند و بررسی امکان واگذاری بخشی از مراحل صدور پروانه به نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی را خواستار شد.

مدیرکل شیلات مازندران اصلاح مبنای محاسبه اجاره بستر رودخانه‌ها و تطبیق آن با نرخ‌های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز از دیگر مطالبات این بخش برشمرد.

در این نشست، مسائل مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلات بانکی، دسترسی به تسهیلات و سرمایه در گردش و راهکارهای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران همچنین بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و نمایندگان استان برای تسهیل تأمین مالی، رفع موانع تولید و فراهم کردن زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مازندران تأکید کردند.