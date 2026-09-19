به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر شنبه در شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی، با تقدیر از ابتکار عمل اتاق بازرگانی در حوزه مدرسهسازی و افتتاح کتابخانه «افق دانایی» دبیرستان علامه حلی کرمان گفت: این اقدام الگویی برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه اجرا و تقویت تجهیزات و توسعه کتابخانههای مدارس است.
وی با بیان اینکه امروز نیازمند دانشآموزانی هستیم که در ابعاد مختلف از توانمندی برخوردار باشند، افزود: در حوزه سرمایه انسانی با محدودیتهایی روبرو هستیم و ضعف مهارتهای فردی را در استان کرمان با وجود ظرفیتهای بالای صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دانشبنیان داریم و ایجاب میکند در تقویت مهارتها و ارتباط بیشتر جوانان و نخبگان با زیست بوم توسعه استان کار کنیم.
طالبی، با تاکید بر اینکه دانشآموزان باید خود را در آینده استان ببینند و برای نقشآفرینی در توسعه آینده استان خود را آماده کنند اظهار داشت: این مسئله نیازمند تقویت آگاهیهای آنها و ارتباط بیشتر با زیست بوم توسعه استان است.
وی به پیشنهاد راهاندازی شبکه پیشرانهای پیشرفت و توسعه استان کرمان در قالب مدرسه تفکر و نوآوری اشاره داشت و گفت: همه باید برای تحقق آن کمک کنیم.
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