به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر شنبه در شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی، با تقدیر از ابتکار عمل اتاق بازرگانی در حوزه مدرسه‌سازی و افتتاح کتابخانه «افق دانایی» دبیرستان علامه حلی کرمان گفت: این اقدام الگویی برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه اجرا و تقویت تجهیزات و توسعه کتابخانه‌های مدارس است.

وی با بیان اینکه امروز نیازمند دانش‌آموزانی هستیم که در ابعاد مختلف از توانمندی برخوردار باشند، افزود: در حوزه سرمایه انسانی با محدودیت‌هایی روبرو هستیم و ضعف مهارت‌های فردی را در استان کرمان با وجود ظرفیت‌های بالای صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دانش‌بنیان داریم و ایجاب می‌کند در تقویت مهارت‌ها و ارتباط بیشتر جوانان و نخبگان با زیست بوم توسعه استان کار کنیم.

طالبی، با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان باید خود را در آینده استان ببینند و برای نقش‌آفرینی در توسعه آینده استان خود را آماده کنند اظهار داشت: این مسئله نیازمند تقویت آگاهی‌های آنها و ارتباط بیشتر با زیست بوم توسعه استان است.

وی به پیشنهاد راه‌اندازی شبکه پیشران‌های پیشرفت و توسعه استان کرمان در قالب مدرسه تفکر و نوآوری اشاره داشت و گفت: همه باید برای تحقق آن کمک کنیم.