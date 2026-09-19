کشف محموله سلاح در مرز باشماق مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر، نژاد جهانی اظهار کرد: مأموران امنیتی و انتظامی مستقر در مرز باشماق با هوشیاری و اقدامات کنترلی، محموله‌ای از سلاح را که برای ورود به کشور جاسازی شده بود، شناسایی و کشف کردند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم هوشیاری در مرزهای استان کردستان افزود: تأمین امنیت مرز نیازمند همکاری همه بخش‌ها و توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه است و در این زمینه از کشور همسایه نیز انتظار می‌رود بر اساس تعهدات بین‌المللی، مراقبت و دقت لازم را به‌منظور جلوگیری از ایجاد تهدید علیه امنیت ایران و استان کردستان داشته باشد.

فرماندار مریوان با اشاره به وضعیت امنیتی مرز در مقاطع اخیر عنوان کرد: در جریان جنگ رمضان و همچنین جنگ ۱۲ روزه، با وجود برخی تهدیدها، به دلیل اقدامات پیشگیرانه و هوشیاری نیروهای مستقر در مرز، اجازه داده نشد امنیت منطقه دچار آسیب شود.

جهانی، امنیت پایدار را زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و فعالیت‌های تجاری دانست و ادامه داد: کنترل‌های لازم در زمان ورود به مرز انجام می‌شود، اما در حوزه خروج نیز باید اقدامات کنترلی و پیشگیرانه با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با قاچاق سوخت و سایر تهدیدات امنیتی گفت: همه دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی و مردم باید در ارتقای امنیت و سلامت مرز نقش خود را ایفا کنند، چراکه هرگونه نابسامانی در فرآیندهای مرزی می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و ایجاد تهدید علیه امنیت کشور و استان را فراهم کند.

نقش تجار در رونق اقتصادی باشماق

فرماندار مریوان از تجار و بازرگانان نیز خواست در کنار فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به حفظ امنیت مرز مسئولانه‌تر عمل کنند و افزود: هر اندازه مرز باشماق سالم‌تر و امن‌تر باشد، زمینه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رونق بیشتر استان فراهم خواهد شد.

جهانی در بخش دیگری از سخنان خود به تصویب طرح جامع مرز باشماق در عالی‌ترین سطح ملی اشاره کرد و گفت: با تصویب این طرح، روند اجرای پروژه‌های عمرانی در مرز با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح، در آینده شاهد نظم بیشتری در ارائه خدمات در بخش‌های تجاری و مسافری مرز باشماق خواهیم بود و این موضوع می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت‌های اقتصادی و تردد در این مرز کمک کند.