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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

پزشکی قانونی «مشعل حقیقت» در اتاق تاریک پرونده‌های قضایی است

پزشکی قانونی «مشعل حقیقت» در اتاق تاریک پرونده‌های قضایی است

شیراز- معاون قضایی دادگستری فارس، پزشکی قانونی را یکی از ارکان کشف حقیقت و تحقق عدالت دانست و گفت: کارشناسی‌های تخصصی این مجموعه، مسیر تصمیم‌گیری دقیق قضات در پرونده‌های حساس را روشن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد چوبینه عصر شنبه در همایش فصلی پزشکی قانونی استان فارس با ادای احترام به شهدای حوزه سلامت و عدالت، گفت: نقش کارشناسی‌های تخصصی پزشکی قانونی در دستیابی به حقیقت و تحقق عدالت انکارناپذیر است و این مجموعه یکی از ارکان مهم فرآیند دادرسی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ماهیت دشوار و طاقت‌فرسای مأموریت‌های پزشکی قانونی افزود: کارکنان این مجموعه به‌صورت روزمره با صحنه‌های تلخ از جمله جراحات شدید، سوختگی، خشونت و همچنین آلام روحی خانواده‌های داغ‌دیده مواجه هستند و انجام این مأموریت‌ها نیازمند صبر، متانت، تحمل روانی بالا و پایبندی جدی به اخلاق حرفه‌ای است.

معاون قضایی دادگستری فارس که به نمایندگی از رئیس کل دادگستری استان در این همایش حضور یافته بود، ادامه داد: میان حجم سنگین پرونده‌ها و حساسیت مسئولیت‌های پزشکی قانونی با حمایت‌های مالی تناسب شایسته‌ای وجود ندارد، اما ارزش معنوی و انسانی خدمات فعالان این عرصه با معیارهای مادی قابل سنجش نیست.

چوبینه تأکید کرد: دستگاه قضایی استان خود را متعهد به همراهی و پیگیری مطالبات به‌حق پزشکان قانونی و کارکنان این مجموعه می‌داند.

ضرورت کاهش ارجاعات تکراری به پزشکی قانونی

وی در ادامه با تشریح برخی چالش‌های موجود و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای همکاری میان دادگستری و پزشکی قانونی فارس گفت: طرح سؤالات روشن، ارائه پاسخ‌های دقیق و شفاف و متناسب با نیاز واقعی پرونده‌ها، از جمله الزامات افزایش بهره‌وری در همکاری‌های مشترک است.

چوبینه همچنین توسعه بسترهای الکترونیکی برای تبادل سریع اطلاعات میان دو مجموعه را ضروری دانست و گفت: این فرآیند باید با رعایت دقیق حریم خصوصی و الزامات امنیت داده‌ها دنبال شود.

وی جلوگیری از ارجاعات تکراری و غیرضروری را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: با توجه به ظرفیت محدود هیئت‌ها و کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی، باید از ارجاع پرونده‌هایی که ضرورت کارشناسی مجدد ندارند جلوگیری شود.

معاون قضایی دادگستری فارس همچنین بر تقویت سازوکارهای ویژه و سریع برای رسیدگی به پرونده‌های فوری و حساس تأکید کرد و گفت: پرونده‌هایی مانند فوت‌های شاخص، تصادفات سنگین و موارد خشونت‌آمیز نیازمند فرآیند رسیدگی سریع و هماهنگ میان دستگاه قضایی و پزشکی قانونی هستند.

آموزش مشترک قضات و کارشناسان پزشکی قانونی

چوبینه برگزاری نشست‌های مشترک آموزشی میان قضات، ضابطان قضایی و کارشناسان پزشکی قانونی را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست و گفت: ایجاد ادبیات تخصصی مشترک میان مجموعه قضایی و پزشکی قانونی می‌تواند به افزایش دقت و سرعت در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

وی همچنین توجه جدی به سلامت روان و صیانت از شأن و کرامت حرفه‌ای پزشکان و کارکنان پزشکی قانونی را خواستار شد.

جرائم نوپدید، دانش پزشکی قانونی را به‌روز می‌کند

معاون قضایی دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظهور جرائم و مسائل نوپدید در جامعه گفت: گسترش مواد روان‌گردان جدید، حوادث ناشی از فناوری‌های نوین، پیچیدگی‌های دارویی و حتی تأثیر نوسانات اقتصادی و تورم بر دعاوی حقوقی، ضرورت به‌روزرسانی مستمر دانش تخصصی را دوچندان کرده است.

چوبینه افزود: در برخی پرونده‌ها، موضوعاتی مانند اثبات حجر یا جنون افرادی که سال‌ها پیش فوت کرده‌اند، نیازمند بررسی‌های تخصصی و دانش به‌روز است و همین مسئله اهمیت ارتقای مستمر دانش کارشناسان را نشان می‌دهد.

وی در پایان با تقدیر از مدیرکل پزشکی قانونی فارس، معاونان، کارشناسان و کارکنان این مجموعه در سراسر استان خاطرنشان کرد: احترام به جامعه پزشکی و کارشناسان پزشکی قانونی، احترام به علم، حقیقت و کرامت انسانی است.

کد مطلب 6951881

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