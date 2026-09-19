به گزارش خبرگزاری مهر، صمد چوبینه عصر شنبه در همایش فصلی پزشکی قانونی استان فارس با ادای احترام به شهدای حوزه سلامت و عدالت، گفت: نقش کارشناسیهای تخصصی پزشکی قانونی در دستیابی به حقیقت و تحقق عدالت انکارناپذیر است و این مجموعه یکی از ارکان مهم فرآیند دادرسی به شمار میرود.
وی با اشاره به ماهیت دشوار و طاقتفرسای مأموریتهای پزشکی قانونی افزود: کارکنان این مجموعه بهصورت روزمره با صحنههای تلخ از جمله جراحات شدید، سوختگی، خشونت و همچنین آلام روحی خانوادههای داغدیده مواجه هستند و انجام این مأموریتها نیازمند صبر، متانت، تحمل روانی بالا و پایبندی جدی به اخلاق حرفهای است.
معاون قضایی دادگستری فارس که به نمایندگی از رئیس کل دادگستری استان در این همایش حضور یافته بود، ادامه داد: میان حجم سنگین پروندهها و حساسیت مسئولیتهای پزشکی قانونی با حمایتهای مالی تناسب شایستهای وجود ندارد، اما ارزش معنوی و انسانی خدمات فعالان این عرصه با معیارهای مادی قابل سنجش نیست.
چوبینه تأکید کرد: دستگاه قضایی استان خود را متعهد به همراهی و پیگیری مطالبات بهحق پزشکان قانونی و کارکنان این مجموعه میداند.
ضرورت کاهش ارجاعات تکراری به پزشکی قانونی
وی در ادامه با تشریح برخی چالشهای موجود و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای همکاری میان دادگستری و پزشکی قانونی فارس گفت: طرح سؤالات روشن، ارائه پاسخهای دقیق و شفاف و متناسب با نیاز واقعی پروندهها، از جمله الزامات افزایش بهرهوری در همکاریهای مشترک است.
چوبینه همچنین توسعه بسترهای الکترونیکی برای تبادل سریع اطلاعات میان دو مجموعه را ضروری دانست و گفت: این فرآیند باید با رعایت دقیق حریم خصوصی و الزامات امنیت دادهها دنبال شود.
وی جلوگیری از ارجاعات تکراری و غیرضروری را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: با توجه به ظرفیت محدود هیئتها و کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی، باید از ارجاع پروندههایی که ضرورت کارشناسی مجدد ندارند جلوگیری شود.
معاون قضایی دادگستری فارس همچنین بر تقویت سازوکارهای ویژه و سریع برای رسیدگی به پروندههای فوری و حساس تأکید کرد و گفت: پروندههایی مانند فوتهای شاخص، تصادفات سنگین و موارد خشونتآمیز نیازمند فرآیند رسیدگی سریع و هماهنگ میان دستگاه قضایی و پزشکی قانونی هستند.
آموزش مشترک قضات و کارشناسان پزشکی قانونی
چوبینه برگزاری نشستهای مشترک آموزشی میان قضات، ضابطان قضایی و کارشناسان پزشکی قانونی را از دیگر ضرورتهای این حوزه دانست و گفت: ایجاد ادبیات تخصصی مشترک میان مجموعه قضایی و پزشکی قانونی میتواند به افزایش دقت و سرعت در فرآیند رسیدگی به پروندهها کمک کند.
وی همچنین توجه جدی به سلامت روان و صیانت از شأن و کرامت حرفهای پزشکان و کارکنان پزشکی قانونی را خواستار شد.
جرائم نوپدید، دانش پزشکی قانونی را بهروز میکند
معاون قضایی دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظهور جرائم و مسائل نوپدید در جامعه گفت: گسترش مواد روانگردان جدید، حوادث ناشی از فناوریهای نوین، پیچیدگیهای دارویی و حتی تأثیر نوسانات اقتصادی و تورم بر دعاوی حقوقی، ضرورت بهروزرسانی مستمر دانش تخصصی را دوچندان کرده است.
چوبینه افزود: در برخی پروندهها، موضوعاتی مانند اثبات حجر یا جنون افرادی که سالها پیش فوت کردهاند، نیازمند بررسیهای تخصصی و دانش بهروز است و همین مسئله اهمیت ارتقای مستمر دانش کارشناسان را نشان میدهد.
وی در پایان با تقدیر از مدیرکل پزشکی قانونی فارس، معاونان، کارشناسان و کارکنان این مجموعه در سراسر استان خاطرنشان کرد: احترام به جامعه پزشکی و کارشناسان پزشکی قانونی، احترام به علم، حقیقت و کرامت انسانی است.
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