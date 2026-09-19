به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بُن سای» به تهیه کنندگی رضا فتح الهی پور و کارگردانی علی بهراد به زودی با پایان مراحل فنی آماده نمایش می شود. اولین تصویر از پیمان‌قاسم‌خانی در این فیلم نیز منتشر شده‌است.

با پایان تدوین فیلم توسط میثم مولایی، آهنگسازی فیلم توسط شروین حاجی پور آغاز می شود.

«بُن سای» که به زودی و در پاییز برای اکران در سینماهای سراسر کشور آماده می شود.

پری ناز ایزدیار، پیمان معادی، ستاره پسیانی، مهتاب ثروتی، محمد عاقبتی، محمدرضا فتحی و شروین حاجی پور با حضور پیمان قاسم‌خانی گروه بازیگران «بُن سای» را تشکیل می دهند.

عکس از امیرحسین شجاعی است.