  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

رونمایی از نخستین تصویر پیمان قاسم‌خانی در «بُن سای»

رونمایی از نخستین تصویر پیمان قاسم‌خانی در «بُن سای»

نخستین تصویر از پیمان قاسم‌خانی در فیلم سینمایی «بن‌سای» که برای اکران در پاییز امسال آماده می‌شود، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بُن سای» به تهیه کنندگی رضا فتح الهی پور و کارگردانی علی بهراد به زودی با پایان مراحل فنی آماده نمایش می شود. اولین تصویر از پیمان‌قاسم‌خانی در این فیلم نیز منتشر شده‌است.

با پایان تدوین فیلم توسط میثم مولایی، آهنگسازی فیلم توسط شروین حاجی پور آغاز می شود.

«بُن سای» که به زودی و در پاییز برای اکران در سینماهای سراسر کشور آماده می شود.

پری ناز ایزدیار، پیمان معادی، ستاره پسیانی، مهتاب ثروتی، محمد عاقبتی، محمدرضا فتحی و شروین حاجی پور با حضور پیمان قاسم‌خانی گروه بازیگران «بُن سای» را تشکیل می دهند.

عکس از امیرحسین شجاعی است.

کد مطلب 6951884
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه