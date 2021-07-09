سازمان منع تسلیحات شیمیایی به ابزارِ فشار بر «دمشق» تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «رانیا الرفاعی» نماینده سوریه در سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی سخنانی را در خصوص رویکرد و خط مشی این سازمان در قبال دمشق مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: واقعیت این است که سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن سوریه و ایجاد اتهامات دروغین علیه آن تبدیل شده است.

این مقام سوری تصریح کرد: ساز و کار سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی با هرگونه اصول حرفه‌ای در تعارض است. همین مسأله موجب شده است تا سازمان مذکور نتواند به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل کند.

الرفاعی همچنین عنوان کرد: متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که تیم‌های تحقیقاتی سازمان منع گسترش تسلیحاتی شیمیایی گزارشات خود را مطابق میل کشورهایی که بر این سازمان سلطه دارند، تنظیم می‌کنند.

نماینده سوریه در سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی همچنین تصریح کرد: سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی درحال ادعاهای گروه‌های تروریستی علیه دمشق را مطرح می‌کند و تلاش خود را برای اعمال فشار بیشتر بر دمشق به کار گرفته است.