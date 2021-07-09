به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، بابک دین‌پرست در حاشیه یکصد و بیست یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولیدی بزرگ در استان تهران و بررسی چالش‌ها و مشکلات این واحدها از نزدیک، گفت: مشکلات این واحدها در کارگروه استانی مطرح شد که تعدادی از این موارد نیاز به طرح در سطح ملی داشت و اولین مصوبه جلسه (روز گذشته) مربوط به حل مشکلات واحدهای قطعه ساز و شرکت‌های خودروساز بود که بر اساس آن استانداری تهران مکلف به بررسی و ارائه پیشنهادات به ستاد تسهیل برای رفع و حل این چالش‌ها شد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مربوط به خاموشی و قطع برق در واحدهای تولیدی را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه ستاد نام برد و با تاکید بر ضرورت نظم بخشیدن به جدول خاموشی‌های واحدهای تولید، تصریح کرد: در کارگروه استانی، موضوع قطعی برق و خساراتی که به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جدول‌های مربوط به قطعی برق ظرف ۴۸ ساعت تنظیم و به بخش‌های مربوطه اعلام شود و وزارت نیرو تلاش کند قطعی برق خارج از چرخه ابلاغی نداشته باشیم.

طبق گفته معاون اقتصادی وزیر کشور ممنوعیت‌های ناشی از محدودیت‌های کرونایی (از جمله تردد و رفت‌وآمد) برای واحدهای تولیدی، موضوع دیگر مطرح شده در جلسه بود که تصمیماتی جهت حل این مشکل و رفع محدودیت‌ها برای موارد خاص و ضروری ارائه و مصوب شد.

دین‌پرست حل مشکلات ۱۳ واحد تولیدی بزرگ استان بوشهر را از موارد بررسی شده در یکصد و بیست یکمین جلسه ستاد تسهیل عنوان کرد و گفت: مشکلات این واحدها با حضور استاندار و رئیس سازمان صمت بوشهر، نمایندگان این واحدها و همینطور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه بررسی شد و مصوبات خوبی به تصویب رسید که امیدوارم با اجرایی شدنشان مشکلات این واحدها نیز برطرف شود.