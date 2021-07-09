  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۷

تا اواسط هفته آینده؛

هوای استان بوشهر همچنان گرم‌تر می‌شود

هوای استان بوشهر همچنان گرم‌تر می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا اواسط هفته آینده دمای هوا در استان بوشهر روند افزایشی خواهد داشت.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروزدر فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعات به سبب وزش بادهای شمال غربی، دریا تا حدودی متلاطم می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: از امروز تا اواسط هفته آینده دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد، طی صبحگاه نیز در برخی از نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهد بود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد متغیر، امروز غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و فردا غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در این مدت ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5253788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها