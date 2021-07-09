پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی امروزدر فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعات به سبب وزش بادهای شمال غربی، دریا تا حدودی متلاطم میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: از امروز تا اواسط هفته آینده دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: طی این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد، طی صبحگاه نیز در برخی از نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان خواهد بود.
مساعدی افزود: جهت وزش باد متغیر، امروز غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و فردا غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در این مدت ارتفاع موج دریا نیز بین ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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