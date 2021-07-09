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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۱

رئیس پلیس راه کرمانشاه:

۲ سانحه رانندگی در کرمانشاه ۲ کشته و ۲ زخمی به جای گذاشت

۲ سانحه رانندگی در کرمانشاه ۲ کشته و ۲ زخمی به جای گذاشت

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: ۲ سانحه رانندگی در این استان ۲ کشته و ۲ زخمی به جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری اظهار کرد: در سانحه رانندگی که حوالی ساعت ۱۵ پنجشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ در کیلومتر ۳۵ محور روستای هفت آشیان شهرستان سنقر و کلیایی رخ داد، یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ واژگون شد.

وی افزود: در این سانحه رانندگی سرنشین ۱۸ ساله خودرو سواری جان خود را از دست داده و راننده زخمی و به مراکز درمانی منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: علت وقوع این حادثه مرگبار تخطی از سرعت مطمئنه راننده پژو ۴۰۵ بوده است.

وی با اشاره به حادثه دوم گفت: این سانحه رانندگی حوالی ساعت ۲۰:۳۰ پنج شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ در کیلومتر ۳۵ محور کرمانشاه- کامیاران رخ داده که طی آن یک دستگاه خودرو سواری سمند به علت سرعت غیرمجاز واژگون شد.

حیدری تصریح کرد: در این سانحه رانندگی زنی ۳۵ ساله که سرنشین خودرو سواری بود، جان خود را از دست داده و راننده زخمی و به مراکز درمانی منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: سرعت و سبقت‌های غیرمجاز عامل بیش از ۵۰ درصد سوانح رانندگی منجر به فوت در محورهای این استان است.

کد مطلب 5253816

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