آمادگی برای افزایش ارتباطات تجاری ایران با ماگیلوف بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه وبیناری مابین اتاق بازرگانی تبریز و اتاق بازرگانی و صنایع ماگیلوف بلاروس با حضور جمعی از مسئولان اتاق تبریز و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی، مدیران اتاق ماگیلوف و فعالان اقتصادی بلاروس، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و همچنین سفیر بلاروس در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه نایب رئیس اتاق تبریز، کشور بلاروس را یکی از کشورهای دوست ایران دانسته و گفت: این کشور با افزایش حجم تجارت‌ها می‌تواند در آینده نزدیک یکی از شرکای مهم تجاری ما محسوب شود.

ابوالفتح ابراهیمی ادامه داد: وجود صنایع بزرگ و معتبر دو کشور و متخصصان حوزه صنعت و از سوی دیگر وجود معادن و اهداف مشترک کشاورزی می‌تواند نزدیک کننده دو کشور به یکدیگر باشد.

وی افزود: حجم مبادلات دو کشور در سالیان اخیر حدود ۳۰ میلیون دلار بوده که رقم چندانی به حساب نیامده و حتی یک درصد از تجارت هر کدام از کشورها را در بر نمی‌گیرد.

نایب رئیس اتاق تبریز با اشاره‌ای به موافقت نامه تجاری میان ایران و اوراسیا گفت: این توافق نامه توان بالقوه ای را در دو کشور ایجاد کرده تا حجم تجارت ایران و بلاروس بدین وسیله ارتقا داده شود.

وی افزود: در وهله نخست باید علاوه بر شناساندن امکانات موجود دو کشور، تجار هر دو طرف به یکدیگر معرفی شوند که خواهر خواندگی تبریز و ماگیلوف، بستر لازم را برای افزایش ارتباطات فراهم کرده است.

ابراهیمی ادامه داد: با رفع محدودیت‌های ناشی از کرونا، می‌توان شاهد سفر هیأت‌های تجارت این دو استان به یکدیگر باشیم که تا فرا رسیدن آن زمان نیز می‌توان از ظرفیت فضای مجازی برای هرگونه ارتباط بین فعالان اقتصادی دو طرف، بهره لازم را برد.

استقبال اتاق بازرگانی ماگیلوف بلاروس از افزایش همکاری‌ها

گنادی چورنی، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ماگیلوف بلاروس نیز در این دیدار از علاقمندی این اتاق برای همکاری با تجار آذربایجان شرقی خبر داده و گفت: امیدواریم در پی این جلسه، ارتباط تجاری بین دو اتاق برقرار شود که ما به نوبه خود در پی توسعه همکاری دو استان خواهیم بود.

سعید یاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور بلاروس نیز در این جلسه با اشاره به تلاش سفارت برای توسعه روابط بین این دو استان گفت: با برگزاری این وبینار، زمینه سفر دو جانبه فعالان بخش خصوصی آذربایجان شرقی و ماگیلوف فراهم می‌شود تا تجار دو کشور بتوانند از نزدیک در جریان توانمندی یکدیگر قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری مناسب هر دو استان برای افزایش همکاری‌های اقتصادی گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تلاشی برای افزایش ارتباطات تجاری این دو استان دریغ نخواهد کرد.

یاری ادامه داد: سال ۲۰۲۲، بیستمین سالگرد برقراری روابط ما بین استان آذربایجان شرقی و ماگیلوف بلاروس است که از هم اکنون می‌توان برنامه ریزی مناسبی در اتاق‌های هر دو استان برای اجرای برنامه‌های ویژه به منظور افزایش ارتباطات تجاری این دو استان داشت.

استقبال از هر گونه افزایش ارتباطات دو استان

لازارچیک یوری ایوانوویچ، سفیر بلاروس در ایران نیز در این مراسم گفت: سال‌ها پیش توافقنامه‌ای برای افزایش مبادلات تجاری و فرهنگی این دو استان به امضا رسیده و همچنین این دو استان ارتباط خواهرخواندگی نیز با یکدیگر دارند.

وی ادامه داد: حضورهیات تبریزی در مراسم سالگرد بنیان گذاری شهر ماگیلوف بلاروس و از سوی دیگر حضور هیأت شهر ماگیلوف در سال ۲۰۱۸ در آذربایجان شرقی نیز نمونه‌هایی از ارتباطات دو جانبه این دو استان در طول سال‌های اخیر بوده که از هر گونه افزایش این ارتباطات استقبال می‌کنیم.

سید یوسف حسینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تبریز و یکی از فعالان اقتصادی استان نیز در این دیدار گفت: آذربایجان شرقی دارای ظرفیت‌های ویژه اقتصادی است. این استان را می‌توان مهد خشکبار ایران دانست که در این زمینه می‌توانیم همکاری‌های اقتصادی خوبی با کشور بلاروس داشته باشیم.

وی ادامه داد: با وجود تحریم‌ها، چندین سال است که با کشور بلاروس، روابط تجاری داریم که علاقمند به افزایش این ارتباطات هستیم.

در ادامه جلسه، نماینده چندین شرکت بلاروسی و همچنین تعدادی از شرکت‌های استان آذربایجان شرقی به بیان توانمندی‌های خود برای افزایش مبادلات تجاری پرداختند.

در پایان جلسه مقرر شد اتاق‌های هر دو استان پیگیر امور مربوط به ارتباط دو جانبه باشند.