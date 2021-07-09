محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر تا روز دوشنبه هفته آینده در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی خوزستان مورد انتظار است.

وی افزود: وزش بادها تا اواسط هفته آینده در برخی مناطق غربی، جنوبی و مرکزی خوزستان متوسط و گاهی شدید خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی برای ساعاتی در بعد از ظهرها وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در روز گذشته شوش با ۵۰.۷ و ایذه با ۲۴.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت حداکثر دمای اهواز به ۴۹.۶ و حداقل به ۳۳.۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.