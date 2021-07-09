مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پایان شهریور تمدید شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره تمدید مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به رئیسجمهور نامه نوشت.
در بخشی از نامه شافعی به حسن روحانی آمده است: فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکلات بزرگی همچون تحریمهای ظالمانه بینالمللی مواجه بودهاند، از سال ۱۳۹۹ با چالش شیوع بیماری همهگیر کرونا نیز روبرو شدهاند. واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقاله با کرونا، حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاههای اقتصادی و یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند.
رئیس اتاق ایران در این نامه تصریح کرده که تعطیلیها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینهها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاههای اقتصادی شده است.
شافعی در این نامه از رئیسجمهور درخواست کرده مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شود.
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