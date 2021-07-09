تیم های اول تا سوم لیگ ۹۸ نجات غریق مشخص شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مسابقات باشگاهی نجات غریق دو سال پیش در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار شد اما پاندمی کرونا نیمه تمام ماندن رقابت ها را به دنبال داشت طوریکه در قسمت مردان مسابقات در دو مرحله استخری برگزار شد اما برگزاری رقابت ها در بخش ساحلی به نتیجه نرسید. در قسمت بانوان هم تنها رقابت های مرحله نخست استخری برگزار شد.

اینگونه رقابت های لیگ ۹۸ نجات غریق ناتمام ماند و سال ۹۹ هم به دلیل ادامه گستردگی ویروس کرونا پیگیری نشد

در همین راستا کمیته مسابقات فدراسیون نجات غریق طی نشستی بررسی این دوره مسابقات به منظور مختومه اعلام کردن پرونده آن با تعیین تیم های برتر را در دستور کار قرار داد. این نشست با حضور هاشم محتشمی سرپرست دبیری فدراسیون، مجتبی ارشدی نایب رئیس فدراسیون، حبیب خمجانی مسئول کمیته داوران و سرپرست فنی لیگ ۹۸، محمد جواد پذیرفته سرپرست کمیته مسابقات و ایران نژاد دبیر این کمیته برگزار شد.

همچنین نمایندگان باشگاه های ستارگان دلفین (الف و ب)، عقاب نهاجا و نجات غریق البرز (حضوری) و نماینده تیم های بهرود بهبهان و کارون اهواز (وبیناری) از شرکت کنندگان در جلسه بودند.

در این نشست عملکرد تیم های شرکت کننده در لیگ ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس از میان ۸ تیم شرکت کننده در چهارمین دوره لیگ نجات غریق مردان و ۱۰ تیم شرکت کننده در دومین دوره لیگ نجات غریق بانوان، تیم های برتر به این شرح معرفی شدند:

* بخش مردان (دو تیم به صورت مشترک دوم شدند)

۱- تیم دورتیک تهران (۴۵۶ امتیاز)

۲- تیم عقاب نیروی هوایی ارتش (۲۸۹ امتیاز)

۲- تیم بهرود بهبهان (۲۸۹ امتیاز)

* بخش بانوان

۱- تیم ستارگان دلفین الف (۱۹۱ امتیاز)

۲- مدرسه نجات غریق البرز (۱۷۷ امتیاز)

۳- ستارگان دلفین (۱۳۰ امتیاز)

طبق مصوبه نشست مورد نظر از این تیم ها با اهدای کاپ، مدال و حکم تقدیر می شود. قدردانی از دیگر تیم های شرکت کننده نیز در دستور کار است.