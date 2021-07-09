کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اولویت فوری دولت سیزدهم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه تبریز که با حضور پرشور و پرتعداد نمازگزاران تبریزی در مصلی حضرت امام خمینی این شهر برگزار شد، گفت: تقوا بزرگترین نعمتی است که باعث نزول رحمت الهی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تقوا ادامه داد: بی تقوایی انسان و جامعه انسانی را از نعمت‌های مادی و معنوی محروم می‌کند. تقوا متن زندگی مومنانه انسان است و انسان بی تقوا خودش و خانواده و جامعه را ناامن می‌کند.

آل هاشم سپس گفت: تقوا مادرزادی نیست بلکه مساله مربوط به تربیت انسان است و انسان بدون تربیت آبستن هرگونه انحراف است.

امام جمعه تبریز سپس در خصوص تربیت و اهمیت این موضوع گفت: تربیت مسیر شکوفایی استعدادهای الهی و اخلاقی انسان را فراهم می‌کند و آن تربیتی ارزشمند است که تقوا محور باشد. بنیان زندگی انسان تربیت است و بنیان تربیت باید تقوا باشد و بنیان تقوا در خانواده شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به توجه به والدین گفت: قرآن در چهار جا نسبت به پدر و مادر سفارش کرده و قابل توجه تر اینکه این سفارش در هر چهار آیه بعد از مساله توحید مطرح شده است و این نشان دهنده عظمت پدر و مادر نزد خداوند است. هیچوقت نباید سر پدر و مادر داد بکشیم و باید احترام آنها را حفظ کرد. مبادا توجه به جایگاه پدر و مادر ما را از توجه به جایگاه فرزند غافل کند.

خانواده‌ها ازدواج را آسان بگیرند

امام جمعه تبریز سپس در خصوص ازدواج آسان افزود: امیدواریم که سبک ازدواج مولای متقیان (ع) و حضرت زهرا (س) برای جامعه الگو باشد و خانواده‌ها ازدواج را آسان بگیرند. پدر و مادرها باید جوانان را به ازدواج آسان تشویق کنند.

وی ادامه داد: گاهی جوانی برای ازدواج آسان آماده است اما پدر و مادر می‌گویند باید فلان رسم و رسوم و… رعایت شود. باید از همان اول ازدواج پایه‌های زندگانی محکم شود وگرنه دچار مشکل خواهند شد.

آل هاشم ابراز داشت: افراد باید دانش و مهارت‌های لازم مدیریت خانواده و همسر داری و تربیت فرزند را یاد بگیرند وگرنه موفق به تشکیل خانواده سالم و آرام نخواهند شد.

وی در خصوص نعمت فرزند نیز گفت: پیامبر می‌فرمایند «خانه ای که در آن کودک نباشد هیچ برکتی نیست» البته به این معنی نیست که بعضی امکان کودک آوری ندارند خانه شأن برکت ندارد بلکه منظور اینست که امکان کودک آوری باشد ولی کودک آوری نکنند.

وی ادامه داد: اساسی‌ترین حد کودک مساله تربیت سالم است و از روحانیون می‌خواهم که این موضوع را در منابر خویش مطرح کنند. از پدر و مادرها عاجزانه می‌خواهم آموزش فرزند پروری را جدی بگیرند.

ضرورت رعایت حجاب و عفاف در جامعه

آل هاشم بر ضرورت رعایت حجاب و عفاف در جامعه تاکید کرد و گفت: به مناسبت قیام خونین مردم در مسجد گوهرشاد علیه کشف حجاب رضاخان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. حجاب زینت خانم بوده و تمام برنامه‌های خداوند دارای حکمت و دلیل است.

وی ادامه داد: برای حجاب چهار دلیل در قرآن آمده؛ حفظ امنیت، شکل گیری فرهنگ عفاف در جامعه، ایجاد طهارت قلبی افراد جامعه و تحقق ترکیه نفس در جامعه، استدلال قرآن برای پوشش گویای این پیام است که باید برای مقوله حجاب و عفاف تبیین گری و فرهنگ سازی شود تا این امر به صورت یک باور خلل ناپذیر تبدیل شود.

مطالبات از منتخبان وظیفه محورانه باشد نه انتقام جویانه و سهم خواهانه

امام جمعه تبریز سپس در خصوص منتخبین مردم در انتخابات گفت: باید مطالبات از منتخبان، وظیفه محورانه باشد نه انتقام جویانه و نه سهم خواهانه. باید اصول خیرخواهی، رعایت انصاف، شجاعت، صراحت، قاطعیت، موقعیت شناسی و پرهیز از بزرگنمایی و سیاه نمایی در مطالبه گری رعایت شود.

وی در خصوص مطالبات از دولت سیزدهم گفت: مطالبات آرمانی که عبارت است از بیانیه گام دوم انقلاب که باید آن را ریل گذاری کند. مطالبات راهبردی که باید در حوزه‌های مختلف عملیاتی و پیگیری کند.

آل هاشم در خصوص مطالبات کوتاه مدت نیز گفت: باید برای تدوین برنامه برای پیشرفت کشور تلاش شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: مطالبات فوری نیز تلاش شبانه روزی برای کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و کرونا خواهد بود.

وی به سالروز شهادت امام جواد (ع) نیز اشاره کرد و گفت: امام جواد (ع) معدن وفا و جوان‌ترین امام شیعیان هستند و در زیارتنامه ایشان روی فضیلت وفا تاکید شده است. ایشان داماد مامون عباسی شدند ولی بازهم این شرایط نتوانست امام را از انجام وظیفه امامت خویش باز دارد.

تابستان ۱۴۰۰ تابستان سختی است

وی سپس با بیان اینکه تابستان ۱۴۰۰ تابستان سختی است، گفت: به گفته صاحب نظران صنعت برق و انرژی فاصله تولید و مصرف برق خیلی زیاد شده و گرمای هوا هم در نیم قرن اخیر بی سابقه بود و مصرف وسایل سرمایشی را افزایش داده است.

آل هاشم ادامه داد: تداوم خشکسالی باعث شده نیروگاه‌های برق آبی از مدار تولید خارج شوند. قطعی آب نیز بر مشکلات افزوده است. مشکلات را می‌دانیم و همراهی مردم در صرفه جویی لازم است اما از سوی دیگر آب هم قطع می‌شود؛ مدیریت بحران پس کجاست؟

وی گفت: مدیران برق و آب و بحران ما باید مرد بحران باشند و در روز بحران برنامه ریزی لازم را بکنند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.