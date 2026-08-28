وضعیت پرستاران بهداشت در نظام سلامت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه پرستاران بهداشت کشور با حضور احمد نجاتیان، رئیسکل سازمان نظام پرستاری، حمیدرضا خصالی، رئیس گروه پزشک خانواده و نظام ارجاع وزارت بهداشت، رضا زرگران، کارشناس گروه پزشک خانواده و نظام ارجاع وزارت بهداشت، خدیجه مرادبیگی، مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت و جمعی از پرستاران بهداشت از سراسر کشور برگزار شد.
در نشست کارگروه پرستاران بهداشت کشور، مهمترین مسائل و چالشهای پرستاران حوزه بهداشت و مطالبات آنان در زمینه جایگاه حرفهای، شرایط شغلی و معیشتی و نحوه ارائه خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی بررسی شد.
همچنین دربارهلزوم هماهنگی مدیریتی پرستاران بخش بهداشت و درمان، موضوع اجرای قوانین و مقررات مرتبط با پرستاران، تعرفهگذاری خدمات پرستاری، شرایط پرداخت و مزایا، رفاهیات و عدالت در بهرهمندی از حقوق و مزایای شغلی گفتگو شد.
در بخش دیگری از نشست، راهکارهای تقویت جایگاه پرستاران بهداشت در ساختار نظام سلامت و ایجاد سازوکارهای منسجمتر برای پیگیری مطالبات این گروه مطرح شد.
تشکیل کارگروه تخصصی پرستاران بهداشت در سازمان نظام پرستاری و تشکیل انجمن پرستاران بخش بهداشت از دیگر پیشنهادهای مطرحشده بود.
در پایان، بر تداوم پیگیری مسائل و مطالبات پرستاران حوزه بهداشت و تلاش برای ارتقای جایگاه حرفهای و شرایط کاری آنان تأکید شد.
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