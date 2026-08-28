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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۵

وضعیت پرستاران بهداشت در نظام سلامت بررسی شد

وضعیت پرستاران بهداشت در نظام سلامت بررسی شد

مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پرستاران حوزه بهداشت و مطالبات، با حضور نمایندگان سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه پرستاران بهداشت کشور با حضور احمد نجاتیان، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری، حمیدرضا خصالی، رئیس گروه پزشک خانواده و نظام ارجاع وزارت بهداشت، رضا زرگران، کارشناس گروه پزشک خانواده و نظام ارجاع وزارت بهداشت، خدیجه مرادبیگی، مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت و جمعی از پرستاران بهداشت از سراسر کشور برگزار شد.

در نشست کارگروه پرستاران بهداشت کشور، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پرستاران حوزه بهداشت و مطالبات آنان در زمینه جایگاه حرفه‌ای، شرایط شغلی و معیشتی و نحوه ارائه خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی بررسی شد.

همچنین دربارهلزوم هماهنگی مدیریتی پرستاران بخش بهداشت و درمان، موضوع اجرای قوانین و مقررات مرتبط با پرستاران، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، شرایط پرداخت و مزایا، رفاهیات و عدالت در بهره‌مندی از حقوق و مزایای شغلی گفتگو شد.

در بخش دیگری از نشست، راهکارهای تقویت جایگاه پرستاران بهداشت در ساختار نظام سلامت و ایجاد سازوکارهای منسجم‌تر برای پیگیری مطالبات این گروه مطرح شد.

تشکیل کارگروه تخصصی پرستاران بهداشت در سازمان نظام پرستاری و تشکیل انجمن پرستاران بخش بهداشت از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده بود.

در پایان، بر تداوم پیگیری مسائل و مطالبات پرستاران حوزه بهداشت و تلاش برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای و شرایط کاری آنان تأکید شد.

کد مطلب 6930046
حبیب احسنی پور

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