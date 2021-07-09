نبود توازن در تولید و مصرف برق آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، محمدباقر هنربر افزود: میزان بارش‌های امسال در آذربایجان شرقی ۲۸ درصد و روان‌آب‌ها و آب سدها ۴۰ درصد کاهش یافته و دمای هوای استان نیز نسبت به سال قبل ۴.۵ درجه گرم‌تر شده است و بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان، گرمای تبریز در خردادماه امسال در طول ۷۰ سال گذشته بی سابقه بود.

وی با بیان اینکه نیروگاه آبی از مدار خارج شده و توازنی بین مصرف و تولید وجود ندارد اضافه کرد: باید در تمامی حوزه‌ها به‌صورت پدافندی اقدام کنیم، زیرا زیرساخت‌های متناسب با توسعه در اختیار نیست؛ ما بارها گفته‌ایم که ما مخالف توسعه نیستیم، اما توسعه باید متناسب با زیرساخت‌ها باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی هم گفت: دبیرخانه مقابله با قطعی برق باید تمامی مصوبات را پیگیری کند و باید مشخص شود که چرا مجوز ایجاد نیروگاه داده نشده است.

حبیب امین‌زاده خاطر نشان کرد: شهرک‌های صنعتی آماده ساخت نیروگاه هستند، اما مجوزی داده نمی‌شود.

وی با انتقاد از نبود ژنراتور برق در ساختمان‌ها گفت: درصد زیادی از ساختمان‌ها در استان ژنراتور ندارند، در حالی که همگی دارای پایان کار هستند و یکی از شرایط صدور مجوز پایان کار داشتن ژنراتور است.