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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۳۶

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر:

مسئولان عزمی جدی برای تامین آب و برق در استان بوشهر داشته باشند

مسئولان عزمی جدی برای تامین آب و برق در استان بوشهر داشته باشند

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به مشکلات قطعی آب و برق در استان گفت: مسئولان عزمی جدی برای تامین آب و برق در استان بوشهر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صفایی بوشهری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به فراگیری موج جدید شیوع بیماری کرونا در بیشتر مناطق ایران به ویژه جنوب کشور و استان خواستار گسترش امکانات بیمارستانی در سطح استان و وجود تجهیزات کافی برای درمان شد.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم دقت و جدیت کامل مسئولان نظارتی در حسن اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی خواستار تسریع واکسیناسیون در استان از سن ۵۰ سال به صورت جهادی و همچنین کادر آموزشی و خدماتی شد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: مراعات جدی مردم عزیز در اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی مانند زدن ماسک، عدم برگزاری مراسم و دقت در فاصله گذاری اجتماعی ضروری است.

وی ادامه داد: متأسفانه به علت‌های مختلف وضعیت آب و برق در کشور دارای شرایط مطلوبی نیست و مسئولان باید در عرصه مدیریت تأمین آب و برق تلاش صادقانه و کافی داشته باشند.

آیت‌الله صفایی بوشهری گفت: مردم عزیز نیز با صرفه جویی در مصرف آب و برق در این مسئله حیاتی همکاری‌های لازم اعمال کنند. از مردم گرانقدر استان بوشهر در استفاده بهینه از آب و برق و صرفه جویی های مناسب طبق آمار نیرو وزارت تشکر و قدردانی کنیم.

وی اظهار داشت: امیدوارم در دولت جدید به ریاست آیت الله رئیسی از افراد متخصص، متعهد، دلسوز، جهادی، جوان، انقلابی و ولایی مردمی و از شایستگان سراسر کشور و استان بوشهر استفاده شود.

امام جمعه بوشهر افزود: امیدواریم هدف همه مسئولان دولت جدید رضایت الهی و خدمت به مردم و ایجاد پیشرفت و عدالت باشد و در راستای تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و اندیشه‌های مقام معظم رهبری گام بردارند.

وی اظهار داشت: یکی از موازین کمال ایمان خدا معیاری در تمامی ابعاد زندگی است که باید مد نظر باشد. خدا معیاری یعنی کارها را با رضایت خدا سنجیدن و انجام و ترک، دوستی و دشمنی را با معیار رضایت خداوند مدیریت کردن است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با گرامیداشت ۲۰ تیر ماه سالروز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام افزود: آن حضرت همچون حضرت عیسی و یحیی علیهما السلام در کودکی به امامت رسید و در طول عمر ۲۵ سال کوتاه خود منشأ خدمات بسیار برای اسلام گردید و در آخر با مظلومیت به شهادت رسید.

کد مطلب 5253905

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