به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: عابدان، نیکوکاران، افراد به دنبال اعمال پر ثواب، افراد به دور از بخل، افراد در گروه حزب الله، افراد با ذکر کثیر، جز رستگاران محسوب می‌شوند.

ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشور و استان ما همچنان به ویروس کرونا مبتلا است افزود: همچون گذشته رعایت فاصله اجتماعی، اصول بهداشتی و استفاده از ماسک جز برنامه‌ها باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان بیان داشت: امیدواریم با فراگیر شدن واکسیناسیون، امت اسلامی و بشریت از شر این ویروس رها شود، اینکه شنیده می‌شود در برخی از تجمعات، مجالس ترحیم و عروسی شاهد اجتماعات هستیم، کار پسندیده‌ای نیست، ضرر و زیان به خویشتن و دیگران است.

حجت الاسلام شاهرخی همچنین بر لزوم رعایت صرفه جویی در مصرف آب و برق تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که ما به انرژی هسته‌ای برای تولید برق نیاز داریم، الان ما ۱۱ هزار مگاوات برق کم داریم، ایشان فرمودند ما ۲۰ هزار مگاوات نیاز داریم که از طریق انرژی هسته‌ای تولید برق شود اما به این عمل نشد.

وی افزود: همه همکاری کنیم که این قطعه از تاریخ را پشت سر بگذاریم.

مهریه‌های سنگین موجب کاهش ازدواج و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به ۱۸ تیرماه روز ادبیات کودکان و نوجوانان و کشف توطئه کودتایی آمریکایی در پایگاه شهید نوژه در سال ۵۹ بیان داشت: ۲۰ تیر ماه روز جهانی جمعیت و روز شهادت امام محمد تقی (ع) است، ۲۱ تیرماه سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است، روز قیام خونین مسجد گوهر شاد مشهد علیه کشف حجاب در زمان حکومت رضا خان پهلوی به به عنوان روز حجاب و عفاف، ۲۳ تیرماه نیز روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان نامیده شده است.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه پیوند آسمانی میان امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) صورت گرفت نمونه‌ای تکرار نشدنی در تاریخ اسلام است و این روز مبارک را به عنوان روز ازدواج نامگذاری کرده‌اند ادامه داد: فرهنگ منحط غرب به دنبال این است که رسم ارزشمند خواستگاری از سوی ریش سفیدان را از بین ببرد، ساده زیستی و دوری از اشرافی گری در این راستا باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: امروز اشرافی گری، تجملات و مهریه‌های سنگین سبب کاهش ازدواج و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر احترام متقابل زن و مردم به یکدیگر و تقسیم وظایف زندگی، گفت: حفظ جایگاه مردانه و زنانه در زندگی، رسیدگی به امور تعلیمی و تربیتی فرزندان و نقش مهم مادران در این رابطه، نقش مهم برنامه ریزان در این رابطه و… باید مورد توجه جدی قرار بگیرند.

در ۴۰ سال آینده شاهد ایرانی پیر و از کار افتاده هستیم

حجت الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به ۲۰ تیر و روز جهانی جمعیت بیان داشت: از سال ۵۵ تا ۶۵، رشد جمعیتی ۳.۹ درصدی داشتیم، این افزایش جمعیت برای مسئولان آن زمان نگرانی از جهت تأمین نیازها ایجاد کرد، در سال ۶۷ به سمت کنترل و کاهش جمعیت اقدام شد، در بحث جمعیت باید کار کارشناسی شده و علمی صورت می‌گرفت.

وی با بیان اینکه اگر وضعیت موجود در رابطه با جمعیت استمرار پیدا کند در ۴۰ سال آینده شاهد ایرانی پیر و از کار افتاده هستیم افزود: کشوری که جمعیت غالب آن سالخوردگان باشد توسعه‌ای در آن رخ نخواهد داشت، تولیدات صنعتی، کشاورزی و هر گونه رشدی کاهش چشمگیر خواهد داشت، باید کارشناسان دقت لازم را در این جهت به کار ببرند و عواملی که سبب کاهش جمعیت شده شناسایی شوند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به روز ۲۰ تیر و شهادت امام محمد تقی (ع) افزود: ایشان در هشت سالگی به امامت رسیدند، از ایشان به عنوان وفادار به عهد و پیمان یاد می‌شود، ایشان با وجود دوران سخت و شهادت پدرشان به وسیله خلیفه عباسی اما به عهد و پیمان خودش که هدایت گری جامعه بود وفا کرد.

حجت الاسلام شاهرخی بیان داشت: هدایت اصلی ترین نیاز بشر امروز است و ما باید با مراجعه به معارف اسلامی این را پاس بداریم و در مسیر هدایت و هدایتگری قدم برداریم.

ضرورت رعایت حجاب و عفاف در جامعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز عفاف و حجاب گفت: از آیات قرآن این چنین استفاده می‌شود که در بحث عفاف و حجاب، نیاز به تبیین، فرهنگ سازی، اجرا و قانون گذاری داریم.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه برخی از دستگاه‌ها کارشان جنبه تبیین و تبلیغی، برخی جنبه اجرا و… دارد و هر کدام باید به وظیفه خود عمل کنند گفت: یک ملت با هم در یک کشتی نشسته‌اند و اگر یک نفر و یا گروهی به آن آسیب برسانند، این آسیب شامل همه جامعه می‌شود.

حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه اگر اماکنی برای تفریح و استفاده صحیح خانواده‌ها و گروه‌ها در نظر گرفته شده، نباید به وسیله گروهی به محلی برای بدحجابی و بی حجابی تبدیل شود گفت: اسلام و مسلمین در این جهت آسیب‌های فراوانی در طول تاریخ دیده‌اند.

وی گفت: رضا خان پهلوی در سال ۱۳۱۴ به دنبال این بود با تغییر باورها بی حجابی را در میان خانواده‌های مسلمان نفوذ بدهد، نتیجه این امر قیام مردم در مسجد گوهرشاد و اعتراض به سیاست‌های رضاخانی بود، همه تلاش کنیم به وظیفه دینی، اجتماعی و ملی خود در همه عرصه‌ها به خصوص در بحث حجاب و عفاف عمل کنیم.