تلاش شبانه روزی و ساده زیستی دو ویژگی مهم مدیران انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی زاده در خطبه‌های این هفته نمازجمعه کامفیروز اظهار داشت: توقع ما از دولت آینده این است که هم به حکم تحقق خواسته رهبری و هم به جهت تحقق بخشیدن به فرامین اسلامی، نزدیکی و الفت خود را با متن جامعه حفظ کرده و با مدیریت میدانی مشکلات را حل کنند.

وی درباره خاموشی‌های بی برنامه و کلافه کننده برق نیز افزود: متأسفانه امسال و به ویژه در روزهای اخیر شاهد قطعی‌های بدون برنامه و طولانی مدت برق هستیم. قطعی‌هایی که نتیجه آن کلافگی مردم از گرمای هوا و خوابیدن چرخه زندگی در اکثر شئون جامعه است.

تقی زاده عنوان کرد: طبق آمار اعلام شده، فاصله مصرف برق با تولید آن، ۱۱ هزار مگاوات است یعنی ما باید اکنون ۱۱ نیروگاه به چرخه تولید اضافه کنیم تا مشکل قطعی برق برطرف شود؛ که در عمل کاری نشدنی است.

وی با طرح این سوال که چرا میزان تولید برق با میزان مصرف در این حد فاصله گرفته است، تصریح کرد: علل مختلفی را نقل می‌کنند که یکی از آنها عبارت است از عدم انجام تکالیف از سوی دولت مستقر. دولت فعلی از آن مقداری که در بحث تولید برق وظیفه او بوده است، صرفاً به نصف تکالیف خویش عمل کرده، که اگر به همه آن عمل کرده بود، اکنون دیگر ما با این مشکلات مواجه نبودیم.

امام جمعه کامفیروز تاکید کرد: از مسئولان تقاضا داریم که هرچه سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات برق و آب اقدام کرده و رنجش بیش از پیش مردم را موجب نشوند.

وی اظهار داشت: البته از مردم عزیز به ویژه ادارات و بخش‌های دولتی نیز می‌خواهیم که تا حد امکان در مصرف برق صرفه جویی کنند تا با همبستگی از این مشکل عبور کنیم.