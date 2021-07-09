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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۲۰:۱۰

خطیب‌زاده:

مرزهای ایران در آرامش و امنیت کامل است

مرزهای ایران در آرامش و امنیت کامل است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مرزهای ایران به همت مرزبانان غیور کشورمان در آرامش و امنیت بوده و ناامنی در مرزهای کشورمان با افعانستان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت مرزها و گذرگاه‌های مرزی با افغانستان پس از تحولات اخیر در مرز اظهار داشت: مرزهای جمهوری‌اسلامی ایران به همت مرزبانان غیور کشورمان در آرامش و امنیت بوده و ناامنی در مرزهای کشورمان با افغانستان وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به درگیری‌های رخ داده در گمرکات اسلام قلعه و ابونصر فراهی در داخل خاک افغانستان تعدادی از کارکنان افغانستانی به داخل خاک ایران آمده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران وفق قوانین و مقررات و بر اساس قراردادهای مرزی با افغانستان و در چارچوب حسن همجواری، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

کد مطلب 5254059

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