مرزهای ایران در آرامش و امنیت کامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت مرزها و گذرگاه‌های مرزی با افغانستان پس از تحولات اخیر در مرز اظهار داشت: مرزهای جمهوری‌اسلامی ایران به همت مرزبانان غیور کشورمان در آرامش و امنیت بوده و ناامنی در مرزهای کشورمان با افغانستان وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به درگیری‌های رخ داده در گمرکات اسلام قلعه و ابونصر فراهی در داخل خاک افغانستان تعدادی از کارکنان افغانستانی به داخل خاک ایران آمده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران وفق قوانین و مقررات و بر اساس قراردادهای مرزی با افغانستان و در چارچوب حسن همجواری، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.