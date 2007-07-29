جزئیات شهریه و بخشنامه تخفیف دانشگاه پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت پیش ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 87- 86 و دریافت شهریه بیشتر از دانشجویان، شهریه اضافی در نیمسال دوم تحصیلی شهریه دانشجویان محسوب خواهد شد.

بر اساس بخشنامه دانشگاه پیام نور شهریه دانشجویان شهرهای نواحی یک و دو پیام نور شامل استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم و کرمان، کرمانشاه و گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد بیش از شهریه دانشجویان در نواحی سه، چهار و پنج دانشگاه پیام نور است.

شهریه ثابت دانشجویان در نواحی یک و دو دانشکده علوم انسانی 500 هزار ریال، دروس عمومی به ازای هر واحد 50 هزار ریال، دروس پایه نظری به ازای هر واحد 60 هزار ریال ، دروس اصلی و تخصصی 65 هزار ریال، دروس نظری عملی به ازای هر واحد 105 هزار ریال، دروس عملی کم هزینه به ازای هر واحد 150 هزار ریال، دروس عملی پرهزینه 200 هزار ریال و پایان نامه 500 هزار ریال تعیین شده است.

همچنین در دانشکده علوم پایه این دو ناحیه شهریه ثابت 500 هزار ریال، دروس عمومی به ازای هر واحد 50 هزار ریال، دروس پایه به ازای هر واحد 65 هزار ریال، دروس اصلی و تخصصی به ازای هر واحد 70 هزار ریال، دروس نظری عملی به ازای هر واحد 135 هزار ریال، دروس عملی کم هزینه 200 هزار ریال، دروس عملی پرهزینه 300 هزار ریال و پایان نامه 500 هزار ریال تعیین شده است.

شهریه ثابت دانشجویان در این نواحی در دانشکده های فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری 500 هزار ریال، شهریه دروس عمومی به ازای هر واحد 50 هزار ریال، دروس پایه نظری به ازای هر واحد شصت و هفت هزار و 500 ریال، دروس اصلی تخصصی به ازای هر واحد 75 هزار ریال، دروس نظری عملی به ازای هر واحد 140 هزار ریال، دروس عملی کم هزینه 200 هزار ریال، دروس عملی پرهزینه 300 هزار ریال و پایان نامه 500 هزار ریال است.

به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور شهریه ثابت نواحی سه، چهار و پنج که شامل کلیه واحدها و مراکز مستقر در شهرهای کشور به جز واحدها و مراکز مناطق یک و دو است در دانشکده علوم انسانی 400 هزار ریال، شهریه دروس عمومی به ازای هر واحد 45 هزار ریال، دروس پایه نظری 55 هزار ریال، دروس اصلی و تخصصی 60 هزار ریال، دروس نظری عملی 100 هزار ریال، دروس عملی کم هزینه 150 هزار ریال، دروس عملی پر هزینه 200 هزار ریال و پایان نامه 500 هزار ریال تعیین شده است.

همچنین شهریه ثابت دانشجویان در دانشکده علوم پایه 400 هزار ریال، شهریه دروس عمومی به ازای هر واحد 45 هزار ریال، دروس پایه نظری 60 هزار ریال، دروس اصلی و تخصصی 62 هزار و پانصد هزار ریال، دروس نظری عملی به ازای هر واحد 120 هزار ریال، شهریه دروس عملی کم هزینه 200 هزار ریال، دروس عملی پرهزینه 300 هزار ریال و پایان نامه 500 هزار ریال است.

شهریه ثابت دانشجویان در این نواحی در دانشکده های فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری 400 هزار ریال، شهریه دروس عمومی به ازای هر واحد 45 هزار ریال، دروس پایه نظری به ازای هر واحد 62 هزار و پانصد ریال، دروس اصلی و تخصصی 65 هزار ریال، دروس نظری عملی به ازای هر واحد 130 هزار ریال، دروس عملی کم هزینه 200 هزار ریال، دروس عملی پر هزینه 300 هزار ریال و پایان نامه 500 هزار ریال خواهد بود.

در بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور همچنین آمده است شهریه های دوره های کاردانی و کارشناسی، سال 87- 86 دانشگاه پیام نور برابر ورودی های کنکور سراسری قبل از سال 86-85 و پذیرفته شدگان فراگیر دانشگاه در سال های مختلف به صورت نیمه حضوری است.

این بخشنامه می افزاید: شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال 77 و قبل از آن برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری 261 هزار ریال، شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی در دروس نظری 26 هزار و 105 ریال، در دروس عملی کم هزینه 78 هزار و سیصد و پانزده ریال و در دروس عملی پرهزینه 78 هزار و سیصد و پانزده ریال تعیین شده است.

شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال 78 لغایت 82 برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری 261 هزار ریال، شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی در دروس نظری 26 هزار و 105 ریال، دروس عملی کم هزینه 130 هزار و 525 ریال، دروس عملی پر هزینه 261 هزار ریال خواهد بود. همچنین شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال 83 و 84 برای پذیرفته شدگان از طریق آزمون سراسری 347 هزار ریال، شهریه متغییر به ازای هر واحد درسی در دروس نظری 34 هزار ریال، در دروس عملی کم هزینه 173 هزار ریال و در دروس عملی پر هزینه 347 هزار ریال تعیین شده است.

به گزارش مهر، در بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تاکید شده است: شهریه ثابت دانشجویان ورودی قبل از سال 85 که از طریق دوره های فراگیر پذیرفته شده اند 448 هزار و پانصد ریال، شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی در دروس نظری 44 هزار و 850 ریال، در دروس عملی کم هزینه 224 هزار ریال و در دروس عملی پرهزینه 448 هزار ریال خواهد بود. همچنین شهریه قابت دانشجویان ورودی مهر 85 و 86 که از طریق دوره های فراگیر پذیرفته شده اند 586 هزار و 500 ریال، شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی در دروس نظری 58 هزار و 650 ریال، در دروس عملی کم هزینه 293 هزار و 250 ریال و در دروس عملی کم هزینه 586 هزار و 500 ریال خواهد بود.

شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال 84 و قبل از آن که به صورت دانش پذیری آزاد و معادل وارد دانشگاه پیام نور شده اند 446 هزار و 200 ریال، شهریه متغییر به ازای هر واحد درسی در دروس نظری 44 هزار و 620 ریال، در دروس عملی کم هزینه، 223 هزار ریال و در دروس عملی پر هزینه 446 هزار ریال تعیین شده است.

این بخشنامه می افزاید: شهریه های ثابت و متغییر سالانه با تصویب هیات امنا افزایش یافته، شهریه ثابت دانشجو در ترم تابستانی یا در آخرین نیمسال تحصیلی که یک درس کمتر از 6 واحد دارد 50 درصد شهریه ثابت مربوط است. همچنین شهریه متغیر درس خودخوان 50 درصد شهریه های متغیر مربوط است.

به گزارش مهر، همچنین شهریه دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی که در سال 85 از طریق المپیاد های علمی، ورزشی، نخبگان ممتاز وارد دانشگاه می شوند همانند شهریه دانشجویان پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری است. میزان شهریه ثابت و متغیر دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی که برای کسب حداقل میانگین لازم نسبت به ثبت نام و اخذ واحد مازاد بر سقف واحدهای مصوب دوره مربوط به اضافه در دروه کاردانی 10 و در دوره کارشناسی 20 واحد تکراری اقدام می کنند بدون توجه به سال پذیرش برابر شهریه های ردیف پنج خواهد بود.