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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۹

بزرگداشت مرحوم آیت الله حدائق در شیراز برگزار می شود

بزرگداشت مرحوم آیت الله حدائق در شیراز برگزار می شود

شیراز – با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز مراسم سومین سالگرد ارتحال آیت الله محمدرضا حدائق در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سومین سالگرد ارتحال آیت الله محمدرضا حدائق یکشنبه شب در حرم مطهر شاهچراغ (ع) به همراه اقامه نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

با توجه به شیوع موج پنجم ویروس کرونا این مراسم با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و در فضای باز صحن شاهچراغ (ع) با سخنرانی آیت الله دژکام برگزار خواهد شد.

آیت الله محمد رضا حدائق از جمله روحانیون انقلابی استان فارس است که سخنرانی‌های این عالم عالی قدر نقش ویژه ای در بیداری مردم در فعالیت‌های اجتماعی داشت.

آیت الله محمد رضا حدائق پس از تحمل یک دوره بیماری در سن ۹۲ سالگی دار فانی را وداع گفت و پیکر ایشان در حرم مطهر احمد بن موسی علیه السلام به خاک سپرده شد.

کد مطلب 5254372

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