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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۷

بانوان تهرانی در " به خانه بر می گردیم " با زندگی زناشویی آشنا می شوند

بانوان تهرانی می توانند با حضور در نشست های کارشناسی" به خانه بر می گردیم" به صورت رایگان از مباحث کاربردی و مشاوره ای در زمینه زندگی زناشویی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این نشست ها با حضور کارشناسان و مشاوران برگزار می شود و در آن موضوعات متعددی در خصوص زندگی مشترک طرح و بررسی می شود.

بر اساس این گزارش ، شناخت اصول و معیارهای روابط زناشویی بهنجار ، آسیب شناسی اختلالات رایج در زندگی مشترک و ارایه راه حل های کاربردی برای رفع مشکلات زن و شوهر از جمله مباحث کارشناسی این نشست ها است .

شایان ذکر است ، نهمین نشست " به خانه بر می گردیم " از سوی کانون بانوان فرهنگسرای تفکر ، واقع در شهرزیبا - شهران - نرسیده بن فلکه دوم - ابتدای زیر گذر شهران روز چهارشنبه 10 مرداد ماه جاری از ساعت  30/11- 10 میزبان بانوان علاقمند است.

گفتنی است ، علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 9-44304978 ، 44301444 تماس بگیرند.

کد مطلب 525438

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