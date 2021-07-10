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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۱

مهر گزارش می‌دهد؛

وام خرید مسکن ۴۴۰میلیون تومان می‌شود؟/قدرت خریدی که تکان نمی‌خورد

وام خرید مسکن ۴۴۰میلیون تومان می‌شود؟/قدرت خریدی که تکان نمی‌خورد

دستگاه سیاستگذار بخش مسکن و بازوی تأمین مالی آن درخواست دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن را به شورای پول و اعتبار ارائه داده و منتظر تصویب آن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پاییز ۱۳۹۷ تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم این تسهیلات برای آخرین بار افزایش یافت و به سقف‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران برای متقاضیان به ترتیب فردی و زوجین، ۶۰ و ۱۲۰ میلیون تومان (فردی و زوجین) در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و ۴۰ و ۸۰ میلیون تومان (متقاضیان فردی و زوجین) در سایر شهرها رسید.

این تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله به همراه تسهیلات جعاله مسکن ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت حداکثر ۵ ساله به متقاضیان اعطا می‌شود.

در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ۲۹.۶ میلیون تومان و بیشترین رقمی که بانک تخصصی بخش مسکن به خریداران مسکن می‌تواند کند، پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن است که قدرت پوشش آن برای یک واحد ۵۰ متری در تهران با متوسط قیمت متری ۲۹.۶ میلیون تومان که به حدود یک و نیم میلیارد تومان می‌رسد، در حدود ۴.۱ درصد این واحد و تنها کمی بیش از ۸ متر یک واحد مسکونی است.

افزایش ۱۰۰ درصد سقف وام مسکن؛ روی میز شورای پول و اعتبار

بر اساس شنیده‌ها دستگاه سیاستگذار بخش مسکن به همراه بازوی تأمین مالی آن به شورای پول و اعتبار درخواست افزایش ۱۰۰ درصد تسهیلات خرید مسکن را داده اند؛ بالاترین مقام اجرای دستگاه سیاستگذار بخش مسکن، عضو شورای پول و اعتبار است.

وام ۴۴۰ میلیونی خرید مسکن / قدرت خرید بیشتر نمی‌شود!

بنابراین پیشنهاد شده است که رقم تسهیلات خرید مسکن فردی و زوجین در تهران به ترتیب ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان شود که در این صورت، به همراه وام جعاله به رقم ۲۴۰ و ۴۴۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت (در صورت تصویب).

با ۴۴۰ میلیون تومان، زوجین می‌توانند در تهران تا حدود ۱۰ درصد از قیمت ملک را با کمک تسهیلات مسکن تهیه کنند؛ این رقم، معادل حدود ۱۵ متر از یک واحد مسکونی است.

اقساط ۶.۶ میلیون تومانی با وام ۴۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن

ضمن اینکه رقم اقساط این تسهیلات در صورتی که مدت زمان بازپرداخت آن همچنان ۱۲ ساله و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد باشد، بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بدون افزایش تولید، به تورم این بخش منجر خواهد شد.

به خصوص که در حال حاضر دفاتر واسطه‌های ملکی و مشاوران املاک با کمبود شدید عرضه فایل‌های با قیمت مناسب روبه رو بوده و این موضوع به تشدید قیمت مسکن به دلیل تورم انتظاری مالکان، دامن می‌زند.

وزیر راه (۵ آبان ۱۳۹۹): افزایش سقف وام مسکن منتفی است

این در حالی است که محمد اسلامی ۵ آبان ۱۳۹۹ در یک برنامه زنده رادیویی درباره افزایش سقف وام مسکن به طور تلویحی آن را رد کرد و گفته بود: ما نگرانی مان این است که اقداماتی که خودش تورم زاست را پرهیز کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما را گرفتار می‌کند؛ فعلاً برنامه مان این است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.

اسلامی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورم‌های هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم.

کد مطلب 5254684

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      11 0
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      وقتی خونه ۱۰۰میلیونی شد ۶۰۰میلیون وام۲۵۰میلیونی به درد نمی‌خورد دولت به جای دادن وام سودهای زیاد چرا برروی قیمت مسکن نظارت نمیکند
    • حسینی مرام IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      11 0
      پاسخ
      چرا برای رفع مشکل مسکن دولت زمین را رایگان مستقیما بودن واسطه مانند اول انقلاب در اختیار مردم قرار نمی دهند که مردم خودشان مشکل مسکن خود را حل کنند . نه پیمان کار می خواهد ، نه انبوه ساز می خواهد و نه کس دیگر دولت نظارت و سیاست گذاری در خصوص نحوه ساخت و.. داشته باشد .
    • IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      7 1
      پاسخ
      شاید وام یک میلیارد گره را باز کند
    • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      10 0
      پاسخ
      کی‌میتونه‌انقدر‌قسط‌بده
      • علی IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        4 0
        خود مسئولین بی لیاقت
    • مارتين IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      11 0
      پاسخ
      آخه یک زوج خوشبخت با یک وام مسکن 440 ملیونی که قسط اون 6 ملیون 600 باشه بنظر شما باز هم خوشبخت می‌مونن یا برعکس تازه بدبختی شروع میشه
    • امیر IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      8 1
      پاسخ
      چرا برای خرید خانه دارید وام میدهید اینکار باعث طمع بیشتر فروشنده ها میشود و قیمتها را بلاتر میبرد
    • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      8 5
      پاسخ
      ما خانه نداریم به کی بگیم کارهم نیست
    • بهمن US ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      6 0
      پاسخ
      بابا یه وام ازدواج رو الان ۵ماهه بانک‌ملی مسخرمون کرده و نمیده و هر روز الکی به یه چیزی گیر میدن. اخرشم میگن گذاشتیم تو صف پرداخت. پدر ما رو درآوردن. یک سال پیش ارزش پول چی بود الان فقط میشه یه یخچال خرید با وام ازوداجشون
    • IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      6 1
      پاسخ
      باز پرداختشو نمی گین قیمت مسکن بیارین پائین
      • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        0 0
        کاش از اون وام هایی که به نورچشمی ها میدادن که قسطش کم باشه عالی میشه
    • مستاجر IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      6 0
      پاسخ
      تو خدا وام مسکن را زیاد نکنید دو ریال وام را زیاد میکنید از اون طرف قیمت مسکن میشه ۱۰ برابر سما که عرضه این غلت کردن ها را ندارید کاری نکنید و مردم بی خانه را بدبخت تر نکنید
      • احمد IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        1 0
        شما را به خدا این همه از پرداخت وام های کلان صحبت نکنید مگر می شود این وام ها را به این راحتی وبدون رانت گرفت یک وام ۲۵ میلیونی از یکی از بانک ها درخواست کرده ام بخ ا ۴ ماه هست هنوز نتوانسته ام انرا دریافت کنم هر روز یک داستانز درست می کنند . واقعا به بانک ها سری بزنید بعد از پر اخت وام صحبت کنید.
    • کاظم چنانی دهقان IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دارید مردم بدبخت ایرانو مسخره میکنید خدا شما فرزندانتان را گرفتار آه ما بی خانمان کند
    • سپهرسپهرنیا IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      3 1
      پاسخ
      یک عده خاص که حقوقشان ۲۰میلیون تومان است می‌تواننداز وام ۴۴۰م استفاده کنند.افرادی که حقوق ندارن شغل ندارن مسکن ندارن چه خاکی بر سر بریزند.به فکر مردم بدبخت بیچاره باشید.چجوری تصمیم میگیرید.خواهشآبه فکر مردم باشید.
    • IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اولا با این حقوق هایی که قشر کارمند و کارگر دارن کی میتونه قسطش رو بده، دوما وقتی قیمت یه خونه پنجاه متری یک میلیارد و دویسته با این وام مسخره کی میتونه خونه بخره، این وامتون در حد پول رهن یه خونه ست نه خریدش. خدایی کجا دارید زندگی میکنید. خدا انشاالله ریشه ظلمتونو بخشکونه...
    • IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      1 0
      پاسخ
      آخه یکی نیست بگه کارگری که داره روزی ۱۶ ساعت کار میکنه و کل درآمدش با مزایا و اضافه کاری به ۶ میلیون نمیرسه چه جوری میخواهد این وام را بگیره و با اقساط ماهییانه بالای شش و نیم میلیون پرداخت کنه اون هم تازه اگر کل مبلغ پس انداز بشه و طرف با خانواده حداقل سه یا چهار نفری چیزی نخورند و نیاشامند و آب و
    • بازنشسته IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بازنشسته اموزش وپرورش هستم باچهارتا فرزندهنوزاجاره نشینم کجای دنیا اینجوریه سی سال خدمت کنی بعدشم دربدر باشی
    • ابوالقاسم کیوانزاده IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      1 1
      پاسخ
      درد مسکن با این مسکن ها برطرف نمی شود کار از ریشه خراب است دولت وبانکها درپی رفع معضل مسکن نیستند اولی رفع مسئولیت می‌کند وبانکها در پی غارت جیب مردم هستند آیا بهره هجده در صد غارت نیست .چه کس از قشر بی خانه ها توان پرداخت اقساط را دارد. لطفآ چوک نگوئید
    • محمد IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اقساط وام مسکن ۶ میلیون ، حقوق کارگر ۳ میلیون ، یعنی زن و شوهر هر دو کارمند باشن حقوق یک نفر بدن جای وام خونه ، با ۴۴۰ میلیون مسکن مهرم نمیدن
    • علی AE ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      2 0
      پاسخ
      از گرفتن خونه در دنیا که نا امید شدم به لطف این مسعولین دلسوز نگرانم... خونیه آخرتم گیرم نیاد با این تورم نگرانم نا امیدم نا امید نا امید.
    • اسلامی IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 1
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید اتفاقا اگر وام مسکن را افزایش بدن و مدت بازپرداخت را هم بالا ببرند که بشه پرداخت کرد خیلی به خرید خانه کمک می‌کنه من الان وامم آماده است ولی منتظرم ببینم مبلغ وام زیاد میشه یا نه چون با این پول‌ها نمیشه مسکن خرید
    • محمد عباسی IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بااین پایه حقوق چطور میشه ماهی شش ملیون قصد پرداخت کنیم حقوق من ماهی شش ملیون نیست شرایط حقوقی و ضامن در نظر بگیرید حمایت دولت با عقل جور درنمیاد
    • علیرضا نیکرو IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 1
      پاسخ
      دولت رئیسی همه مردم را خانه دار میکند
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      توی سیستم بانکداری و کلا زندگی ایرانی جا افتاده ک هرطرحی ک دولت میده واسه خونه یا هرچیر دیگه فقط این قشرمرفع هستن ک سودمیبرن یکیشم همین وام مسکن هر کی داشته باشه ماهی شش تومن قسط بده اصلا چ لزومی داره قسطی بخره اونقد حقوق ومزایا داره ک تا الان واس هفت نسل ایندشم ملک خریده وام روواسه تجارت میگ
    • م غلامی۱۱ IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      شما رابه خدا مردمو این قدر توهین نکنید بسه دیگه اخه تا کی خجالت بکشد تو این هفته توی یک محله کوچک دو جوا ن خود کشی کردند به داد جوانها برسید شما را به خدا قسم میدم
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مدت تعیین شده برای دولت منسوخ برای جمع بندی و راست و ریس کردن کارها برای تحویل دولته جالبه هی قرارداد پشت قرارداد و افزایش حقوق کارمندان دولتی و افزایش وام و وام سهام عدالت و... هواستون هست این فرصت مونده برای تفریح تو وین و.... نیست زودتر تشریف ببرید کلی عقبیم از گام دوم انقلاب و برنامه توسعه
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      برای وام 100 میلیون باید 10 میلیون اوراق میخریدی و ضامن کارمند و کلی تو صف موندن و اونم پول رو از سر وتهش میزدن و سودهم بالا میبردن و.... الان میدونی فقط باید 44 میل فقط اوراق بخری با کارمزدشم احتمالا باید قید 100 تومنش رو بزنی
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      به جای وام زمین بدهید خودمردم می سازند وام دادن قیمت مسکن رو بالامیبرد.
    • حسین IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بابا تکلیف مردم روشن کنیدالان صاحب خونه به من گفته350م ایناچرا نظارت ندارن کدوم 25%بیشعرفا خوشونو مسخره کردن تکلیف وام مسکن که معلوم فقط میخوان مردم به صلابه بکشن بابا ماهم انسانیم چرا مملکت صاحب نداره

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