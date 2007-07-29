ارتباط باستانی ونیز با جهان اسلام به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسلم نیوز بریتانیا، این نمایشگاه به بررسی رابطه قطبهای تجاری اصلی مدیترانه چون ایران، مصر، سوریه و امپراطوری عثمانی پرداخته است و بیش از 200 شی‌ء از 60 مجموعه شخصی و عمومی را چون نقاشی، کتاب، شیشه آلات، فلزکاری، پارچه های نفیس و سفال به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه هزاران سال تجارت و هنر را از سال 828 تا 1797 زمانی که شکوه حکمرانی ونیز به دستان سربازان ناپلئون به پایان رسیده به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه همچنین آثار هنری ونیزی الهام گرفته از اسلام، قطعات تزئینی، کتابها و تعامل سبکها مختلف را ارائه کرده است.

در کنار آثار هنری ونیزی، اشیاء اسلامی نیز ارائه شده و در کل به بخشهای مختلف مربوط به اعصار مختلف تقسیم شده است. بخش مربوط به نقاشی چند شاهکار هنری از ونتو را به نمایش گذاشته که بین قرون 14 تا 17 تکمیل شده اند. مجموعه گسترده ای از نسخ خطی ایرانی، عراقی، ترکی و عثمانی در این نمایشگاه ارائه شده که به قرون 13 تا 18 مربوط می شود.

بخشی از این نمایشگاه به مینیاتور و مجسمه سازی اختصاص یافته و تأثیر جهان اسلام در علوم، پزشکی، نجوم، جغرافی و فلسفه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه تأثیر گذاری از نقشه هایی که ارتباطهای تجاری ونیز با شرق را نشان می دهند و همچنین اشیاء تشریفاتی و تجملاتی چون قالی ها، شیشه آلات، کریستال، سرامیت و هنرهای تزئینی نیز در بخش دیگر از این نمایشگاه به چشم می خورند.

از آنجا که ونیز منابع طبیعی در اختیار نداشت، طی قرون متمادی تجارت خود را علی رغم ممنوعیت واتیکان در ارتباط با کشورهای اسلامی ادامه پیگیری کرده است.