آوای غریبانه جنگل و جنگلبان در نبرد با سوداگران و چوب بُران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هر جا جنگل و حیات وحش وجود دارد، قاچاق و شکار نیز هویدا است و متخلفانی که با شیره جان جنگل و طبیعت روزگار می گذارنند و برای دست یافتن به نیتشان، از تلاشی دریغ نمیکنند.
هم نوای حیات وحش به شماره افتاد وهم درختان نادر و بکری که سر از کوره خانهها و شومینه ویلاهای شمال شده است، این درد سال هاست که با جنگل و زیستمندانش روزگار میگذارند.
قاچاق مدرن و نو شده، دیگر کمتر به شیوه سنتی و با تبر به درختان جنگل میافتند بلکه با تجهیزات پیشرفته در مدت چندثانیه پیکر درختان با قدمت چند صد ساله را تکه تکه میکنند و در قالبهای کوچک و پاستوریزه در صندوق عقب پراید، شاسی بلندها و خودروهای حامل مواد غذایی جابجا میکنند.
شکار هم حکایت خاص خودش را دارد، قدیمیترهای میگویند، آوای حیات وحش از مرال وشوکا گرفته تا کل و بز در گذشتههای نه چندان دور حوالی روستاهای حاشیه جنگلها شنیده میشد و امروز بسیاری از این نواهای روحبخش به خاطره تبدیل شده است.
شکار هم حکایت خاص خودش را دارد، قدیمیترهای میگویند، آوای حیات وحش از مرال وشوکا گرفته تا کل و بز در گذشتههای نه چندان دور حوالی روستاهای حاشیه جنگلها شنیده میشد
جنگلبانان و محیطبانان تاکنون تاوان زیادی را برای حراست از طبیعت و حیات وحش دادهاند و شمار زیادی از آنان در نبرد نابرابر با متخلفان روانه بیمارستانها و یا نقص عضو شدند و برخی نیز در این راه جان پاکشان را فدا کردهاند.
هر روز مقادیر زیادی چوب آلات قاچاق در مازندران کشف میشود و خرد شدن و زنانه شدن قاچاق بیانگر ارزش والای اقتصادی چوب و منابع طبیعی است که برخی سودجویان آن را به بهایی گزاف، به فروش میرسانند.
توقیف خودروی پراید که روی صندلی عقبش از چوب آلات قاچاق انباشته شده است، در میاندرود، حکایت رنج رفته بر طبیعت مازندران را دارد و در محل ایست و بازرسی بایجان آمل نیز همواره چوب آلات قاچاق کشف میشود.
محمد عباس زاده فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل که چندی پیش موفق به کشت محموله نسبتاً بزرگ قاچاق چوب در منطقه شده است، میگوید: با همکاری نیروهای یگان حفاظت مقادیر چوب آلات قاچاق از دو دستگاه کانتینر و پنج دستگاه نیستان کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به شیوههای پیچیده متخلفان برای قاچاق چوب ادامه میدهد: سوداگران از کانتیرهایی که مخصوص حمل مواد غذایی است و با جعل بارنامه برای قاچاق چوب آلات بهره گرفتند که با هوشیاری نیروها این محمولهها کشف شده است.
وی با اظهار اینکه بیشتر محمولههای کشف شده مربوط به گونههای ممنوع القطع است، افزود: توسکا، ملج، افرا و غیره از جمله گونههای قاچاق شده است و به هیچ وجه به سودجویان اجازه تخلف و قاچاق نخواهیم داد.
صیانت از جنگل و گونههای نادر آن در مازندران تاکنون منجر به بروز حوادثی برای مدافعان جنگل و جنگلبانان آن شده است و سوداگران متخلف که هر روز وقیحتر و مجهز تر میشوند برای نیل به اهدافشان دست به بزه نیز میزنند. شامگاه چند روز پیش بود که متخلفان با نیروهای جنگلبان درگیر میشود و به گفته اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری، نیروهای یگان حفاظت در گشت شبانه در مسیر جنگلی روستای رز که شرق هراز به یک دستگاه خودرو نیسان با پلاک مخدوش مشکوک و برخورد میکنند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خودرو متخلف توقیف و به اداره شهرستان آمل منتقل میشود، ادامه داد: فرد متخلف به برادرش اطلاع رسانی میکند که شناسایی و دستگیر شده است و این سبب میشود دو دستگاه پراید و پژو پشتیبانی خودرو متخلفان با ماشین گشت حفاظتی برخورد میکند و پس از مجروح کردن مأمور متواری میشوند.
نیروهای حفاظتی با جان و دل و با امکاناتی که برابر تجهیزات متخلفان ناچیز است، تلاش میکنند تا عرصههای طبیعی را حفظ کنند وی با اظهار اینکه قاچاق چوب هم پیچیده و خرد شده است و هم قشرهای مختلف از جمله بانوان در این عرصه فعال شدهاند، ادامه داد: نیروهای حفاظتی با جان و دل و با امکاناتی که برابر تجهیزات متخلفان ناچیز است، تلاش میکنند تا عرصههای طبیعی را حفظ کنند و در این راه تاکنون افرادی زخمی و مجروح نیز شدند.
تعطیلی طرحهای جنگلداری با اجرای طرح تنفس، کمبود چوب تقاضا برای قاچاق را افزایش داده است و آمارها نشان میدهد که در سال گذشته در حوزه منابع طبیعی ساری حدود هزار نفر به دلیل تخلف قاچاق دستگیر شدند. این وضعیت در حالی است که بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که قوانین برخورد با جرایم قاچاق چوب، بازدارنده نیست.
همچنین افزایش قیمت چوب، سوداگران را به قاچاق و تخریب طبیعت وسوسه میکند و با توجه به محدود بودن امکانات حفاظتی، همچنان باید سینه جنگلبانان، برابر تیرهای قاچاقچیان، سپر باشد و قوانین و طرحهای حمایتی و بازدارنده در این بخش ضعیف است.
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