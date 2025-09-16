دستگیری ۵۹۵ متخلف منابع طبیعی در مازندران؛ تعارفی با سودجویان نداریم

علی باقری در گفتگویی با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات یگان حفاظت در مقابله با قاچاق چوب، مشکلات معیشتی و تجهیزاتی نیروها و روند پیگیری‌ها پرداخت و از دستگیری ۵۹۵ نفر و توقیف ۴۹۹ خودرو حامل چوب قاچاق در استان خبر داد.

وی همچنین بر اهمیت حمایت‌های مستمر از این نیروها تاکید کرد و با اشاره به حضور شبانه‌روزی همکارانش در عرصه‌های جنگلی و مراتع استان گفت: همکاران ما به صورت شبانه‌روزی در جنگل‌ها و مراتع حضور دارند و با توجه به تشدید اقدامات حفاظتی، امسال توانسته‌ایم در همکاری نزدیک با دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج، قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان را به طور جدی مهار کنیم

وی افزود: در سال جاری ۴۹۹ دستگاه خودرو شامل کامیون، وانت و خودروهای سواری حامل چوب قاچاق توقیف شده‌اند و برای نخستین بار در تاریخ منابع طبیعی استان، خودروهای حامل بار قاچاق را با داربست‌بندی و نصب بنر در اماکن عمومی به نمایش گذاشته‌ایم تا هم اطلاع‌رسانی شود و هم عامل بازدارندگی برای متخلفان باشد

مدیرکل منابع طبیعی مازندران درباره تعداد افراد دستگیر شده اعلام کرد: ۵۹۵ نفر در حوزه‌های قاچاق چوب، تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و حمل چوب از جنگل دستگیر شده‌اند که تعدادی از آنها روانه زندان شده‌اند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد با استفاده از اسب و قاطر اقدام به حمل چوب می‌کردند که توسط یگان حفاظت شناسایی و بازداشت شده‌اند.

باقری با تاکید بر برخورد بدون اغماض دستگاه قضائی و منابع طبیعی با متخلفان گفت: ما هیچ تعارفی با افرادی که قصد تعدی و سودجویی به حوزه انفال دارند، نداریم و برخوردها به صورت مستمر و قاطع ادامه خواهد یافت و این روند نیازمند تأمین نیروی انسانی کافی، تجهیزات به‌روز و اعتبارات لازم است.

حملات قاچاقچیان علیه جنگلبانان

وی در خصوص شرایط کاری و امنیتی نیروهای یگان حفاظت اظهار داشت: این نیروها در معرض خطرات جدی هستند. بارها شاهد حملات قاچاقچیان به جنگلبانان و حتی خانواده‌های آنان بوده‌ایم و اخیراً دو نفر از همکاران قطع عضو شده‌اند و یک نفر دچار ضایعه نخاعی شده که شرایط سختی دارد.

باقری افزود: با وجود این مشکلات، نیروهای ما با تمام وجود از منابع طبیعی محافظت می‌کنند. تلاش کرده‌ایم با افزایش سرانه دریافتی و تزریق تجهیزات فردی و خودروهای جدید، حمایت بیشتری از آنان داشته باشیم.

کمبود نیروی انسانی

وی درباره کمبود نیروی انسانی گفت: طرح تنفس جنگل و انتقال بخشی از نیروها به یگان حفاظت، کمبود نیروها را به وجود آورده که هنوز به طور کامل جبران نشده است.

وی یادآور شد: خوشبختانه چارت سازمانی یگان حفاظت در سطح کشوری در دست نهایی شدن است که تصویب و ابلاغ آن، وضعیت معیشتی و سازمانی همکاران را بهبود خواهد داد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران درباره استفاده از جوامع محلی برای جبران کمبود نیرو گفت: استفاده از نیروهای مردمی و جوامع محلی یکی از برنامه‌های مهم ماست که می‌تواند کمک شایانی در حفاظت از منابع طبیعی استان داشته باشد.

وی در پایان گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و توجه ویژه به معیشت، امنیت و تجهیزات نیروهای حفاظتی، مصمم هستیم که از جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی استان به بهترین نحو محافظت کنیم و اجازه ندهیم متخلفان به این سرمایه‌های ملی آسیب برسانند.