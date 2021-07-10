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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۴:۱۷

پترا خبر داد؛

گفتگوی تلفنی رئیس رژیم صهیونیستی با شاه اردن

گفتگوی تلفنی رئیس رژیم صهیونیستی با شاه اردن

خبرگزاری رسمی اردن از گفتگوی تلفنی شاه این کشور با رئیس رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی اردن (پترا) از گفتگوی تلفنی شاه این کشور با رئیس رژیم صهیونیستی خبر داد.

این خبرگزاری گزارش داد که عبدالله دوم شاه اردن تماسی تلفنی را از «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی دریافت کرد و طرف اردنی طی آن بر تحقق صلح عادلانه و فراگیر بر اساس راهکار دو دولت تاکید کرد.

این گزارش می افزاید: پادشاه اردن بر ضرورت افزایش تلاش ها برای تحقق این راه حل بعنوان تنها راه تحقق امنیت و صلح و ثبات دائم در منطقه تاکید نمود.

از سوی دیگر، هرتزوگ در صفحه توئیتر خود نوشت: من با عبدالله دوم پادشاه اردن صحبت کردم و او تصدی ریاست اسرائیل را به من تبریک گفت. من بر اهمیت روابط راهبردی بین دو طرف که به سود صلح و همکاری بین المللی است تاکید کردم.

وی افزود: من به پادشاه اردن گفتم که خواهان تقویت روابط دوجانبه به نفع دو طرف و تمام منطقه هستم.

کد مطلب 5254996

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