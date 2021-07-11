۴۰۰ میلیاردتومان در دوسال گذشته به پروژه پاتاوه-دهدشت اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هزینه ساخت راه در کهگیلویه و بویراحمد چندین برابر سایر استانها است.
وی بیان داشت: در حال حاضر ساخت ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان در دست اقدام است.
استاندار با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد میتواند یکی از قطبهای مهم گردشگری در جنوب کشور باشد، گفت: سهم این استان از تسهیلات روستایی و عشایری ۳۰۲ میلیارد تومان بوده و رویکرد دولت طی سالهای اخیر، ایجاد اشتغال پایدار و مولد در مناطق مختلف است.
کلانتری افزود: با اجرای ۳۳ طرح اشتغال زا در بخشهای مختلف، زمینه اشتغال ۱۲ هزار نفر در استان فراهم میشود.
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