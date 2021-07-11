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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۶

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

۴۰۰ میلیاردتومان در دوسال گذشته به پروژه پاتاوه-دهدشت اختصاص یافت

۴۰۰ میلیاردتومان در دوسال گذشته به پروژه پاتاوه-دهدشت اختصاص یافت

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان در دو سال گذشته به پروژه پاتاوه-دهدشت اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: هزینه ساخت راه در کهگیلویه و بویراحمد چندین برابر سایر استان‌ها است.

وی بیان داشت: در حال حاضر ساخت ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان در دست اقدام است.

استاندار با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند یکی از قطب‌های مهم گردشگری در جنوب کشور باشد، گفت: سهم این استان از تسهیلات روستایی و عشایری ۳۰۲ میلیارد تومان بوده و رویکرد دولت طی سال‌های اخیر، ایجاد اشتغال پایدار و مولد در مناطق مختلف است.

کلانتری افزود: با اجرای ۳۳ طرح اشتغال زا در بخش‌های مختلف، زمینه اشتغال ۱۲ هزار نفر در استان فراهم می‌شود.

کد مطلب 5255486

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