دورهمی صمیمانه آزادگان سیرجان در عمارت تاریخی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن عزیزمان ایران، بیش از ۱۰۰ آزاده سیرجانی دوران دفاع مقدس با دعوت و میزبانی شرکت گل گهر در عمارت تاریخی صدر گرد هم آمدند و ساعاتی را به خاطره گویی از دوران اسارت پرداختند.

در این دورهمی صمیمانه که معاون مدیر کل بنیاد شهید استان، امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه سیرجان هم حضور داشتند، امام جمعه سیرجان طی بیاناتی گفت: در شرایط سخت است که عیار انسان معلوم می شود و شما آزادگان سرافراز در دوران اسارت، عیار یک انسان مجاهد را بالا بردید.

این دورهمی با تجلیل از آزادگان سرافراز توسط شرکت گل گهر به پایان رسید.