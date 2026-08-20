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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۶

دورهمی صمیمانه آزادگان سیرجان در عمارت تاریخی صدر

دورهمی صمیمانه آزادگان سیرجان در عمارت تاریخی صدر

سیرجان- در سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن عزیزمان ایران، بیش از ۱۰۰ آزاده سیرجانی دوران دفاع مقدس با دعوت و میزبانی شرکت گل گهر در عمارت تاریخی صدر گرد هم آمدند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن عزیزمان ایران، بیش از ۱۰۰ آزاده سیرجانی دوران دفاع مقدس با دعوت و میزبانی شرکت گل گهر در عمارت تاریخی صدر گرد هم آمدند و ساعاتی را به خاطره گویی از دوران اسارت پرداختند.

در این دورهمی صمیمانه که معاون مدیر کل بنیاد شهید استان، امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه سیرجان هم حضور داشتند، امام جمعه سیرجان طی بیاناتی گفت: در شرایط سخت است که عیار انسان معلوم می شود و شما آزادگان سرافراز در دوران اسارت، عیار یک انسان مجاهد را بالا بردید.

این دورهمی با تجلیل از آزادگان سرافراز توسط شرکت گل گهر به پایان رسید.

کد مطلب 6921770

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