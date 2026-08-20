به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی صبح پنجشنبه در جریان دیدار وزیر ورزش و جوانان با نماینده ولی‌فقیه در کردستان، حضور احمد دنیامالی در استان را فرصتی برای بررسی مسائل و مطالبات حوزه ورزش عنوان کرد و گفت: سفر وزیر ورزش و جوانان به کردستان با وجود برنامه‌ریزی‌های قبلی، به دلیل شرایط جنگی کشور به تأخیر افتاد و اکنون از حضور وی در استان خرسند هستیم.

وی ضمن خیرمقدم به وزیر ورزش و جوانان و هیئت همراه، اظهار کرد: نخستین برنامه وزیر در استان دیدار با نماینده ولی‌فقیه بود که نشان‌دهنده اهمیت جایگاه و حمایت‌های ایشان از جامعه ورزش کردستان است.

استاندار کردستان با اشاره به برنامه‌های سفر وزیر ورزش و جوانان افزود: پس از حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان انجام شد و در ادامه نیز چند برنامه شامل بازدید و افتتاح طرح‌های ورزشی در سطح شهر سنندج پیش‌بینی شده است.

زره‌تن لهونی ادامه داد: نشست شورای اداری و شورای ورزش استان نیز با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار می‌شود و در این نشست، جمعی از نمایندگان جامعه ورزش، ورزشکاران، پیشکسوتان و رؤسای هیئت‌های ورزشی، مسائل و مطالبات این حوزه را مطرح خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست تلاش می‌شود ظرفیت‌ها، مشکلات و نیازهای ورزش استان به صورت مستقیم با وزیر ورزش و جوانان در میان گذاشته شود تا زمینه برای پیگیری و رفع مسائل موجود فراهم شود.

استاندار کردستان در پایان با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه از ورزش استان، ابراز امیدواری کرد حضور وزیر ورزش و جوانان در کردستان به تقویت زیرساخت‌های ورزشی و شتاب گرفتن روند توسعه این حوزه منجر شود.