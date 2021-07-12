کشتار روزانه ۱۳۰ تن مرغ در استان اردبیل

خلیل نیکشاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با بازدیدهای مکرر دستگاهها و نهادهای نظارتی میزان خرید و ذخیرهسازی نهادههای مورد نیاز مرغداریها با شفافیت اعلام شده و سعی و تلاشمان بر این است تا به سرعت مرغداریها از این نهادهها که با ارز ترجیحی خریداری شده، استفاده کنند.
وی به مشکل حمل نهادههای مرغداریها از بنادر به سمت اردبیل اشاره کرد و گفت: امیدواریم با رایزنی که با سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای انجام دادیم با همت صاحبان خودروهای سنگین حمل نهادهها و بارگیری آن از بنادر به مقصد استان اردبیل در روزهای آینده انجام شود تا دغدغهای از بابت تأمین نهادههای مرغداریها نداشته باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با ابراز خرسندی از تأمین به موقع نهادهها و همچنین روند قانونی در کشتار و عرضه مرغ به همت سازمان صنعت، معدن و تجارت در سطح بازار و دسترسی راحت مردم به کشتار روزانه مرغ تصریح کرد: برای ماههای آینده نیز پیشبینی لازم در جهت تولید انجام شده به طوری که سه میلیون و ۲۵۰ هزار قطعه جوجهریزی در ۵۰ روز اخیر انجام شده است.
نیکشاد نیاز بازار را در ماههای مرداد و شهریور و تقارن این ایام با ماه محرم یادآور شد و افزود: به اندازه کافی جوجهریزی انجام شده تا کشتار مرغ را در ایام پرمصرف در ماه محرم و صفر شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ تن سویا و ذرت به عنوان نهادههای دامی برای مرغداریها خریداری و ذخیرهسازی شده و تلاشمان بر این است تا بدون مشکل خاص این نهادهها که با ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومان خریداری شده در اختیار مرغداریها قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: پیشبینی میکنیم در هفته آینده با حمل این نهادهها از بنادر به مقصد استان اردبیل شرایط راحت و سهلی را در تأمین نهادهها برای مرغداریها شاهد باشیم.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی روزانه ۱۳۰ تن کشتار مرغ در استان انجام میشود که در صورت نیاز بازار این ظرفیت تا ۱۷۰ تن نیز قابل افزایش است.
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