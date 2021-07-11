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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۴۹

با پیشروی نیروهای طالبان؛

کابل سامانه پدافند هوایی را برای مقابله با حمله موشکی فعال کرد

کابل سامانه پدافند هوایی را برای مقابله با حمله موشکی فعال کرد

همزمان با پیش روی نیروهای طالبان در بخشهای مختلف افغانستان، مقامات کابل در ساعات اولیه روز یکشنبه برای مقابله با موشکهای پرتاب شده به سمت این شهر، سامانه دفاع هوایی را فعال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «طارق آریان» سخنگوی وزارت کشور افغانستان در یک پیام توئیتری نوشت که کابل، پایتخت این کشور «یک سامانه پدافند هوایی را که پیشرفته ترین سامانه در جهان برای مقابله با موشکها و راکتها است، فعال کرده است».

آریان در ادامه افزود که این سامانه به تازگی در کابل مستقر شده است. وی به مردم کابل اطمینان خاطر داد که نیروهای امنیتی برای حراست از جان آنها آمادگی دارند.

این در حالی است که با پیشروی گسترده نیروهای طالبان در تسخیر ولایات افغانستان به ویژه در بخش‌های شمالی این کشور، امروز یکشنبه، رسانه‌های ترکمنستان از استقرار نیروها و تجهیزات نظامی سنگین در «سرحد آباد» واقع در جنوب شرقی این کشور و در نزدیکی مرز با افغانستان خبر دادند.

به گفته رسانه‌های محلی ترکمنستان، ارتش این کشور از روز جمعه اقدام به استقرار تانک، نفربرهای سنگین و همچنین توپخانه‌های خود در سرحد آباد کرده است.

کد مطلب 5255785

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