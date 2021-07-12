رکابزن المپیکی ایران چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حضور نمایندگان دوچرخه سواری کشورمان در تورهای بین المللی ترکیه، عصر روز یکشنبه ۲۰ تیرماه رکابزنان ایران در یک تور دیگر یک مرحله‌ای در این کشور شرکت کردند. این تور یک روزه در مسافت ۱۴۰ کیلومتر برگزار شد که در نهایت نماینده اوکراین اول شد و رکابزنان اهل مغولستان و اریترا از تیم‌های باشگاهی مالزی دوم و سوم شدند.

اما سعید صفرزاده رکابزن المپیکی ایران در این رقابت‌ها در رده چهارم قرار گرفت. پس از وی محمد گنج خانلو سی و ششم شد. مرتضی رضوانی چهل و یکم و میثم رضایی در رده چهل و هفتم قرار گرفت.

دوچرخه سواران کشورمان روز دوشنبه ترکیه را به مقصد تهران ترک می‌کنند تا پس از استراحت و انجام برخی از کارهای اداری نماینده ایران در المپیک راهی توکیو شود.