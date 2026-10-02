۹۰ درصد سازه بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی شرق شیراز تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی عصر جمعه در بازدید از پروژه بیمارستان در حال ساخت مؤسسه خیریه حضرت رسول اعظم (ص) در شرق شیراز، آخرین وضعیت عملیات عمرانی و روند تکمیل بخش‌های مختلف این مجتمع درمانی را بررسی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور و مراجعه بیماران از استان‌های مختلف به مراکز درمانی این شهر، توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی را از نیازهای مهم حوزه سلامت استان دانست.

وی با بیان اینکه سازه این پروژه با زیربنای ۴۵ هزار مترمربع و در هشت طبقه، ۹۰ درصد پیشرفت دارد، گفت: بیمارستان حضرت رسول اعظم (ص) از پروژه‌های مهم توسعه زیرساخت‌های درمانی در شرق شیراز است و باید مراحل باقی‌مانده آن با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

هاشمی، بهره‌برداری مرحله‌ای از بخش‌های آماده را یکی از راهکارهای تسریع در ارائه خدمات درمانی عنوان کرد و افزود: بخش‌هایی که مراحل ساخت و تجهیز آنها به پایان می‌رسد، باید بدون انتظار برای تکمیل همه اجزای پروژه، به تدریج وارد مدار خدمت‌رسانی شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با اشاره به فعالیت درمانگاه تخصصی و فوق‌تخصصی این مجتمع و استقبال مراجعان از خدمات آن، بر تأمین به‌موقع منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه تأکید کرد.

وی توسعه متوازن مراکز درمانی در نقاط مختلف شیراز را از رویکردهای دانشگاه علوم پزشکی دانست و گفت: بهره‌برداری از بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی شرق شیراز در کنار پروژه‌های بیمارستانی در دست ساخت در غرب و جنوب شهر، می‌تواند به توزیع مناسب‌تر ظرفیت‌های درمانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی کمک کند.

هاشمی در پایان با قدردانی از مشارکت خیرین سلامت در اجرای این پروژه، بر تداوم حمایت‌ها برای تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان حضرت رسول اعظم (ص) تأکید کرد.