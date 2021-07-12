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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۸:۱۹

در بازی تدارکاتی صورت گرفت

گلزنی «موسی مارگا» برای الهلال و باخت حریف استقلال

گلزنی «موسی مارگا» برای الهلال و باخت حریف استقلال

تیم فوتبال الهلال در دیداری تدارکاتی مقابل التعاون شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الهلال روز گذشته در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم التعاون عربستان رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود التعاون تمام شد.

گل‌های الهلال را در این بازی «موسی مارگا» و «حمد العبدان» به ثمر رساندند. مارگا که فصل گذشته در تیم پورتو پرتغال بازی می‌کرد، این فصل به تیم الهلال اضافه شده است و نخستین گل خود را در بازی الهلال به ثمر رساند.

الهلال که حریف استقلال ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است، امروز راهی تیم اتریش شد تا اردوی آماده سازی خود را در این کشور دنبال کند.

کد مطلب 5255853

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    نظرات

    • شهریار IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 1
      پاسخ
      الهلال تا دندون خودشومسلح کرده اونوقت استقلال مشکل زمین و مدیریتی داره حتی حمله اعراب به ایران این همه هزینه واسه اعراب نداشت

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