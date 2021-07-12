به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کلبه هور؛ منتخب داستانهای اولین جایزه ادبی کیش، داستان کوتاه جنوب» بهتازگی با کوشش ابراهیم حسنبیگی توسط نشر ابراهیم منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب ۱۴ داستان کوتاه اقلیمی در باره جنوب را شامل میشود که در ۲۱۸ صفحه گردآوری شدهاند.
جایزه ادبی کیش داستان کوتاه جنوب، که فراخوان دومین دوره آن اخیرا منتشر شد، جشنواره ای است که با دبیری علمی و اجرایی ابراهیم حسن بیگی برای احیای داستاننویسی جنوب با کشف استعدادهای جوان از سال گذشته کلید خورده است.
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، رضا اردلان مدیر فرهنگی و آموزشی، رضا امیرخانی، رضا بایرامی، مجید قیصری و ابراهیم حسنبیگی اعضای شورای سیاستگذاری اینجایزه هستند.
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