به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شان پن سیاستهای مهار کرونای ترامپ را مانند ماشینی خواند که با آن به جوامع محروم شلیک میشد.
در نشست مطبوعاتی فیلم «روز پرچم» شان پن از ادبیاتی جدی و تند درباره سیاستهای ترامپ در بحران سلامت جهانی سخن گفت.
این بازیگر که همواره به عنوان فعال اجتماعی هم ظاهر شده و در نشست مطبوعاتی روز یکشنبه زمانی که صحبت نمیکرد دوباره ماسکش را به صورت میزد، گفت سال گذشته را وقف انجام تست کرونا و توزیع واکسن در جوامع محرومتر آمریکا کرده است.
وی با اشاره به دولت ترامپ گفت: ما نه فقط به عنوان یک کشور، بلکه به عنوان یک دنیا؛ ناامید بودیم و به ما بیتوجهی شد و اطلاعات غلط به ما دادند. در دولتی که با مدیریتی از هر نظر وقیح رفتار میکرد به ما و حقیقت توهین شد.
پن افزود وقتی خودش و اعضای گروهش شبها از مراکز تست کووید و واکسیناسیون به خانه بازمیگشتند، احساس میکردند که یک نفر از کاخ سفید به عنوان پناهگاهی برای به رگبار بستن جوامع آسیبپذیر استفاده میکند.
پن که در کنار دخترش دیلن پن که بازیگر این فیلم بوده نشسته بود، گفت ولی دلایلی هم برای امیدوار بودن وجود داشت و تا وقتی ترامپ برکنار نشد هیچ اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفت.
شان پن همواره منتقد خستگی ناپذیر ترامپ بود و گفته بود رییس جمهوری مردی است که در ابعاد وسیع مسئول از بین رفتن مردم است.
وی با شروع شیوع کرونا دست به راهاندازی موسسهای غیرانتفاعی زد که ابتدا کارش را با انجام تست کرونا شروع کرد و بعد واکسیناسیون را هم به آن افزود.
«روز پرچم» برای اولین بار شنبه شب در در جشنواره کن به نمایش درآمد. دو فرزند دختر و پسر شان پن در این فیلم در برابر دوربین نقشآفرینی کردهاند.
نظر شما