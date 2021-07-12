آمریکا به دنبال هدف قرار دادن «حشد شعبی» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «علی الوائلی» کارشناس امور امنیتی عراق سخنانی را در خصوص توطئه چینی‌های ایالات متحده آمریکا علیه گروه مقاومتی «حشد شعبی» مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این کارشناس امور امنیتی عراق در این ارتباط گفت: ایالات متحده آمریکا با تحرکات جدید خود در عراق به دنبال هدف قرار دادن «حشد شعبی» است. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها هم اکنون درحال تدارک دیدن توطئه ای جدید علیه حشد شعبی هستند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هدف اصلی و اساسی آمریکایی‌ها از حمله به حشد شعبی تضمین ورود داعشی ها به خاک عراق است. آمریکایی‌ها همچنین به دنبال آن هستند تا حضور نظامی خود در خاک عراق را حفظ کنند.

پیشتر، «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی گفته بود: حشد شعبی یکی از شاخه‌های نظامی مهم عراق محسوب می‌شود. گروه حشد شعبی یک نهاد نظامی مرتبط با نیروهای مسلح عراق است و تحت امر فرماندهی کل عملیات مشترک فعالیت می‌کند.

الفیاض در ادامه تصریح کرد: ملت عراق هسته اصلی حشد شعبی را تشکیل می‌دهد. وی پیشتر نیز گفته بود: حشد شعبی در آینده تضمین کننده حمایت از حاکمیت ملی عراق است. همه عراقی‌ها باید از جایگاه سازمان حشد شعبی حفاظت و حراست کنند.

رئیس سازمان حشد شعبی در ادامه سخنان خود یادآور شد: جایگاه کنونی حشد شعبی با خون و جهاد به دست آمده است. از همین روی، همگان باید دست به دست هم دهند تا خدشه‌ای به جایگاه حشد شعبی وارد نشود.

هفته پیش هم «احمد عبدالساده» کارشناس عراقی تأکید کرده بود: برخی به دنبال آن هستند تا نیروهای حشد شعبی را تضعیف کنند. هدف اصلی و اساسی از تضعیف نیروهای حشد شعبی در برهه کنونی تقویت داعش در عراق است.

این کارشناس عراقی در ادامه اظهار داشت: طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد آن هستیم که سلسله اقدامات تروریستی علیه حشد شعبی در نقاط مختلف عراق تشدید شده است. این نشان می‌دهد که توطئه بزرگی علیه این گروه در جریان است.

وی همچنین عنوان کرد: تمام کسانی که با حشد شعبی مبارزه می‌کنند و برای تضعیف آن تلاش می‌کنند، حامی داعش هستند. پیشتر نیز «محمد البلداوی» نماینده پارلمان عراق اعلام کرده بود که مقابله با حشد شعبی پیامدهای وخیمی به دنبال خواهد داشت.