درخشش وینگر ایرانی در لخ پوزنان/ ۷ بازی و ۴ تاثیر در گلزنی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و کلاکسویک در مرحله انتخابی لیگ اروپا شامگاه جمعه ۲۳ مرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۵ بر صفر به سود نماینده لهستان به پایان رسید. اللهیار صیادمنش وینگر ایرانی لخ پوزنان که از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت موفق شد در دقیقه ۲۰ اولین گل بازی را برای تیمش به ثمر برساند.

رسانه «kkslech» لهستان در گزارشی به صیادمنش پرداخت و نوشت: صیادمنش که در ابتدا به عنوان رقیب پاتریک وَلِمارک برای حضور در سمت راست خط میانی لخ پوزنان در نظر گرفته شده بود، به دلیل شرایط موجود در فهرست تیم، بیشتر در سمت چپ به میدان رفته و در برخی مسابقات نیز در پست شماره ۱۰ بازی کرده است. او در دیدار برابر کلاکسویک از سمت چپ فعالیت می‌کرد و در مقاطعی نیز به مرکز زمین می‌آمد.

مهاجم ایرانی در دقیقه ۲۰ مسابقه توانایی خود را در حضور مؤثر در محوطه جریمه نشان داد و موفق شد گل نخست لخ پوزنان را به ثمر برساند. سایت هواداری این تیم درباره این گل تأکید کرده است که اگرچه می‌توان از شانس در به ثمر رسیدن آن صحبت کرد، اما جای‌گیری مناسب، برتری در نبرد با مدافع، کنترل توپ و ضربه سریع به سمت دروازه، نیازمند مهارت و هوش بالای یک بازیکن است؛ ویژگی‌هایی که صیادمنش در این صحنه از خود نشان داد.

صیادمنش پنج دقیقه پس از گل، برای کمک به تیم در کارهای دفاعی به عقب برگشت اما از پشت روی بازیکن حریف مرتکب خطا شد و کارت زرد گرفت. دو دقیقه بعد نیز در جریان بازی‌سازی نقش داشت و با یک پاس زمینی مناسب، میخال گورگول را در سمت چپ صاحب توپ کرد که ارسال این بازیکن را دروازه‌بان کلاکسویک مهار کرد.

صیادمنش در دقیقه ۳۴ نیز پس از یک ضربه کرنر اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ در چارچوب قرار نگرفت. او چهار دقیقه بعد نیز در محوطه جریمه تیم خود حضور داشت و با یک ضربه سر خوب، توپ ارسالی از سمت راست را دفع کرد و به مدافعان لخ پوزنان در کار دفاعی کمک کرد.

مهاجم ایرانی در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست نیز با گرفتن خطا از بازیکن حریف، به تیمش کمک کرد تا برتری یک بر صفر خود را تا پایان نیمه حفظ کند. سایت هواداری لخ پوزنان در ارزیابی نیمه نخست، صیادمنش را بدون تردید بهترین بازیکن این تیم در ۴۵ دقیقه ابتدایی معرفی کرد.

در آغاز نیمه دوم، نیلس فردریکسن، سرمربی لخ پوزنان، میکائل ایشاک را که پیش از آن از مشکل عضلانی رنج می‌برد، برای احتیاط از زمین خارج کرد. از سوی دیگر، یانیک آگنرو نیز در فهرست تیم حضور نداشت و برای انجام امور مربوط به ویزا در داکار بود. به همین دلیل، صیادمنش در نیمه دوم به عنوان مهاجم شماره ۹ به بازی ادامه داد.

او در دقیقه ۴۶ با پرس مؤثر خود باعث شد بازیکن کلاکسویک مرتکب اشتباه شود و دو دقیقه بعد نیز در نقش مهاجم کاذب، با یک پاس تکنیکی و دقیق، پابلو رودریگس را در موقعیت مناسبی قرار داد. رودریگس نیز پس از عبور از مدافعان حریف، گل دوم لخ پوزنان را به ثمر رساند تا صیادمنش در این مسابقه یک پاس گل نیز به نام خود ثبت کند.

صیادمنش در دقیقه ۶۰ حتی تا آستانه زدن دومین گل خود پیش رفت، اما ضربه او پس از پاس رودریگس به تیر افقی دروازه برخورد کرد.

در دقیقه ۶۴، فردریکسن این بازیکن ایرانی را که عملکردی پرتلاش و مؤثر داشت از زمین خارج کرد. صیادمنش توانسته در مدت کوتاهی با تیم هماهنگ شود و با حضور در مسابقات به تدریج به شرایط مطلوب نزدیک شود. این بازیکن ۲۵ ساله در فصل ۲۰۲۶/۲۷ تاکنون ۳ گل و یک پاس گل را در ۷ بازی برای این تیم به ثبت رسانده است.