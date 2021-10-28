به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «علی ترکی» نماینده سابق پارلمان عراق امروز پنجشنبه سخنانی را در خصوص توطئه‌های دولت‌های غربی علیه گروه مقاومتی حشد شعبی در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این نماینده سابق پارلمان عراق در این زمینه تصریح کرد: دولت‌های غربی به دنبال حذف «حشد شعبی» از صحنه امنیتی عراق هستند. آنها برای تحقق این هدف از ابزارهای مختلف بهره برداری می‌کنند.

علی ترکی در ادامه اظهاراتش در این باره یادآور شد: باید بگویم که حشد شعبی خط قرمز ما عراقی‌ها است. ما اجازه نمی‌دهیم که غربی‌ها به اهداف شوم خود در قبال نیروهای حشد شعبی دست پیدا کنند.

وی افزود: ما با حشد شعبی در یک صف واحد قرار داریم. ما از حشد شعبی حمایت می‌کنیم و دست از این حمایت نمی کشیم. طبیعی است که اگر تمامی گروه‌ها در عراق از حشد شعبی حمایت کنند، غربی‌ها به اهداف خود نخواهند رسید.