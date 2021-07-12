اجرای طرحی فناورانه در راستای تولید بیشتر میگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، تولید میگو با کمک فناوری‌های مدرن، تولید میگو در کشور توسعه می‌یابد.

در همین راستا، روش های مدرن و فناورانه تولید متراکم آبزیان (سخت پوستان) توسعه می‌یابد. در این روشها به دلیل تحت کنترل بودن شرایط تولید، ریسک بروز بیماری به حداقل می‌رسد.

همچنین در این روش، به دلیل تحت کنترل بودن شرایط تولید، ریسک بروز بیماری به حداقل می‌رسد و تعویض آب هم کاهش می‌یابد به همین دلیل میزان آلودگی محیط‌زیست کمتر می‌شود.

در این مدل، دفعیات میگو همراه با غذای خورده نشده توسط باکتری های موجود مصرف می‌شود و تولید فلاک می‌کند، فلاک‌های تولید شده توسط میگو به عنوان غذا مصرف می‌شوند و این کار بهبود ضریب تبدیل غذایی را به دنبال دارد.

اجرای این طرح مزایایی چون «بومی‌سازی و تجاری‌سازی روش بیوفلاک در تولید متراکم میگو»، «توسعه فناوری و تجاری سازی مزارع هوشمند پرورش میگو»، «توسعه کسب‌وکار پرورش میگو به صورت گلخانه‌ای در مناطق کم برخوردار»، «ترویج کسب و کارهای عرضه آبزیان به صورت تازه»، «توسعه شرکت‌های مشاوره‌ای برای آموزش و راه‌اندازی سیستم بیوفلاک» و «توسعه شرکت ها و تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات آبزی پروری» را به دنبال دارد.